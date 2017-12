HCM Constanţa, repetiţie reuşită înainte de Kiel

Aseară, la Baia Mare, Handbal Club Municipal Constanţa a susţinut ultima repetiţie înaintea meciului de duminică, de la Kiel, din ultima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor . Elevii lui Lucian Râşniţă şi Eden Hairi s-au impus aseară cu 26-23 în faţa lui Minaur şi au egalat la puncte în fruntea clasamentului pe Dinamo. Victoria constănţenilor este mai clară decît o arată scorul, HCM deţinînd controlul încă din start. Campionii României s-au desprins treptat în prima repriză, iar în min. 22 conduceau cu 12-7 pe fondul unei evoluţii excelente a lui Toma (autor a şase goluri în prima repriză). La pauză a fost însă 14-11 pentru HCM, iar în primul minut de la reluare Minaur s-a apropiat cel mai mult de constănţeni cînd a înscris golul de debut al părţii secunde. HCM şi-a continuat parcursul constant bun din prima jumătate a meciului şi în min. 47 a interpus cea mai mare diferenţă: 22-16. Finalul a fost fără emoţii pentru constănţeni, iar Dragicevic a închis tabela în ultima secundă, cînd a punctat pentru 26-23. După evoluţia de aseară, handbaliştii noştri par să fi depăşit criza din ultima perioadă, fapt îmbucurător în perspectiva jocului de duminică, de la Kiel. Cele mai multe goluri în partida de la Baia Mare au fost înscrise de Dragicevic - 9 goluri, replica gazdelor venind din partea lui Popovici, cu 8 reuşite.

Au evoluat formaţiile - Minaur (antrenor Ioan Chircu): Apostu şi Viman - portari, Varady 1g, Popovici 8g, Csepreghi 2g, Vizhbovsky 5g (1x7m), Băban 2g, Bondar 1g, Sabou 3g, Pop 1g, Surducan; HCM Constanţa (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu şi Popescu - portari, Toma 7g (1x7m), Dragicevic 9g, Smigic 2g, Kovalenko 4g, Timofte 2g, Buricea 1g, Săulescu 1g, Kazic, Stavrositu, Giotoiu, Streja, Şoldănescu. Au arbitrat: Bogdan Stark (Bucureşti) şi Romeo Ştefan (Piteşti).

Miercuri s-au disputat alte două întîlniri din etapa a noua: Steaua Bucureşti - CSM Medgidia 40-29; Dinamo Bucureşti - UCM Reşiţa 38-38. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc sîmbătă, 11 noiembrie, de la ora 11.00: Uztel Ploieşti - Poli Iaşi; Poli Timişoara - HCM Braşov; HCM CSM Bistriţa - Pandurii Tg. Jiu; Armătura Cluj - Bucovina Suceava.

Handbaliştii constănţeni au ajuns la Bucureşti

Succesul de la Baia Mare a fost unul important, mai ales că HCM-ul nu traversează o perioadă prea bună. "Un meci destul de greu pentru Constanţa, într-o perioadă în care noi avem problemele noastre. Am făcut un meci destul de bun, am controlat jocul de la început şi cred că sîntem pe drumul cel bun. Trebuie să accelerăm refacerea jucătorilor accidentaţi şi să avem un parcurs cît mai bun în campionat şi cupele europene", a declarat antrenorul Lucian Râşniţă, tehnicianul constănţean fiind extrem de nemulţumit de atitudinea nesportivă a spectatorilor băimăreni, care l-au înjurat pe toată durata partidei. "Am întîlnit o echipă incomodă. Ştiam că şi ei trec printr-o perioadă destul de grea, mai ales că antrenorul a fost demis, iar jucătorii băimăreni au vrut să demonstreze că sînt o echipă. Formaţia noastră devine mai omogenă, iar victoria de la Baia Mare este importantă, pentru că nu vor cîştiga multe echipe aici", a spus Marius "Pablo" Stavrositu. După partida de la Baia Mare, handbaliştii constănţeni au plecat aseară, cu trenul, spre Bucureşti, unde au ajuns în această dimineaţă. De la ora 10.00, în Sala "Lucian Grigorescu", antrenorii Lucian Râşniţă şi Eden Hairi vor conduce ultima şedinţă de pregătire înaintea plecării spre Kiel, programată sîmbătă, la prînz.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 9 7 1 1 315-252 15

2. HCM CONSTANŢA 9 7 1 1 249-225 15

3. Steaua Bucureşti 9 7 0 2 306-269 14

4. UCM Reşiţa 9 4 4 1 282-257 12

5. CSM MEDGIDIA 9 5 1 3 294-274 11

6. Uztel Ploieşti 8 4 1 3 218-219 9

7. Poli Timişoara 8 3 2 3 220-214 8

8. HCM CSM Bistriţa 8 4 0 4 212-224 8

9. Bucovina Suceava 8 4 0 4 224-243 8

10. Minaur Baia Mare 9 3 0 6 260-267 6

11. HCM Braşov 8 2 1 5 195-204 5

12. Pandurii Tg. Jiu 8 2 1 5 219-234 5

13. Agronomia Cluj 8 1 0 7 189-247 2

14. Politehnica Iaşi 8 0 0 8 190-244 0