HCM Constanţa sprintează spre titlu

Ceea ce era normal să se petreacă s-a întîmplat sîmbătă, la Sala Sporturilor, cînd HCM Constanţa a făcut încă un pas important spre conservarea titlului de campioană. Chiar dacă era aşteptat, succesul cu 34-25 obţinut în faţa lui HCM Braşov a devenit extrem de important în condiţiile în care Minaur Baia Mare a dat un ajutor indirect constănţenilor, prin victoria smulsă în faţa Stelei (34-33). Meciul susţinut de constănţeni în faţa echipei de sub Tîmpa a fost unul de-a “şoarecele şi pisica”, braşovenii nereuşind să se ridice nici o clipă la nivelul campionilor. După 2-2 (min. 4), Constanţa a reuşit o serie debordantă de şase goluri consecutive (8-2, min. 13). Cel care a întrerupt seria gazdelor a fost... portarul Iordan, care şi-a surprins omologul (Stănescu) din propria poartă! Constatînd faptul că elevii săi sînt victime sigure, tehnicianul braşovean Dumitru Berbece a apelat la o tactică disperată şi, aparent, sinucigaşă: om la om pe faza defensivă încă din min. 22, la scorul 14-7! Surprinzător, demersul şi-a atins efectul scontat, iar pauza a consemnat un avantaj doar de patru goluri pentru elevii lui Lucian Râşniţă şi Eden Hairi, 17-13. Campionii au controlat partea a doua din start şi au impus, treptat, o diferenţă ce la final a reflectat mai bine realitatea din teren: 34-25. Constănţenii nu i-au putut alinia sîmbătă pe Stavrositu (accidentat) şi Muraru (suspendat), însă sub tricoul campioanei şi-a făcut debutul macedoneanul Mihailo Petrovski. Acesta şi-a trecut o dată numele pe lista marcatorilor, însă evoluţia sa l-a făcut pe Lucian Râşniţă să declare la final: “Se vede că nu s-a integrat încă în mecanismul echipei. La momentul actual nu putem miza prea mult pe el. Are nevoie de timp pentru a se putea impune ca jucător de bază”. Antrenorul principal al formaţiei constănţene a mai adăugat: “Echipa a fost montată din primul minut. A avut atitudine, determinare, a vrut să facă foarte multe. Sînt cîţiva jucători care au vrut să înflorească puţin jocul, dar aceste lucruri sînt uşor de remediat”.

Au evoluat - HCM Constanţa (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu, Popescu, Şoldănescu, Timofte 4g, Buricea 4g, Giotoiu 1g, Toma 6g, Dragicevic 3g, Kajganic 9g, Petrovski 1g, Adzic, Kazic 5g (5x7m), Săulescu 1g; HCM Braşov (antrenor Dumitru Berbece): Iordan 1g, Panazan, Lişiţă 1g, Manea 6g (4x7m), Frăţilă, Petre 5g, Băluţ, Arsene 2g (1x7m), Ciudin 1g, Vasile 2g, Gheorghe 4g, Roman 2g, Lăcanu 1g (1x7m). Au arbitrat: B. Anton - I. Cristea (ambii din Iaşi).

Rezultatele etapei a 16-a: Poli Iaşi - UCM Reşiţa 27-34, Lignitul Tg. Jiu - CSM Medgidia 32-24, U. Bucovina Suceava - Uztel Ploieşti 31-39, U. Cluj - Poli Izometal Timişoara 26-29, Minaur Baia Mare - Steaua 34-33 şi HCM CSM Bistriţa - Dinamo Bucureşti 24-33.

Clasament

1. HCM Constanţa 16 14 1 1 478-396 29

2. Dinamo Bucureşti 15 12 1 2 532-430 25

3. Steaua Bucureşti 15 12 0 3 509-330 24

4. Uztel Ploieşti 16 10 1 5 461-440 21

5. UCM Reşiţa 16 8 4 4 519-472 20

6. Poli Timişoara 16 8 2 6 456-439 18

7. Minaur Baia Mare 16 8 0 8 504-499 16

8. Pandurii Tg. Jiu 16 7 1 8 474-467 15

9. Bucovina Suceava 16 7 1 8 445-490 15

10. CSM Medgidia 16 6 1 9 477-483 13

11. HCM Braşov 16 5 1 10 411-434 11

12. HCM Bistriţa 16 5 0 11 400-455 10

13. U. Agronomia Cluj 16 2 1 13 380-474 5

14. Poli Iaşi 16 0 0 16 418-556 0