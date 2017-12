HCM, cu gândul la câştigarea trofeului

Duminică, jucătorii de la HCM Constanţa au încercat să treacă pentru câteva ore peste tragicul eveniment care a lovit campioana României şi au fost alături de colegul lor Marius Sadoveac la nunta cu aleasa inimii sale, Alina. Cununia civilă, religioasă şi petrecerea au avut loc la Timişoara, oraşul natal al celor doi, iar naşi au fost bunii lor prieteni, Ştefania şi Mihai Popescu. „A fost cu siguranţă cel mai fericit şi emoţionant moment din viaţa mea. Este o cu totul altă emoţie decât atunci când câştigi un trofeu, pentru că, dacă o competiţie o poţi câştiga an de an, doar o singură dată în viaţă te căsătoreşti. Dacă pe plan profesional eram un jucător împlinit, acum pot spune că sunt şi pe plan personal. Nu ştiu, deocamdată, unde vom merge în luna de miere, însă vrem să fie un loc exotic, pe o insulă“, a declarat Sadoveac. „Un moment emoţionant şi pentru noi, deoarece am fost pentru prima dată naşi. Ne-am bucurat foarte mult că ne-au ales pe noi să le fim naşi şi vom încerca să le dăm cele mai bune sfaturi în viaţă. A fost o nuntă foarte frumoasă şi toţi cei aproximativ 200 de invitaţi cred că s-au simţit extraordinar. Unul dintre cele mai frumoase momente ale petrecerii a fost când s-a furat mireasa de către prietenii lui Marius, deghizaţi în bandiţi, cu măşti şi cu pistoale din jucătorie. Pentru a-şi recupera mireasa, Marius a trebuit să achite cererea bandiţilor: patru sucuri şi patru tricouri cu HCM. În plus, mirele a fost nevoit să cânte melodia Eşti mireasa vieţii mele. Printre invitaţi s-au numărat şi alţi handbalişti: Fenici, de la Reşiţa, Şimicu, de la Timişora, dar şi alţi foşti colegi ai lui Marius de la Timişoara“, ne-a povestit naşul Mihai Popescu.

TREI ANTRENAMENTE PÂNĂ LA MECIUL CU U. CLUJ. Ieri, la ora 10.00, jucătorii de la HCM au plecat din Timişoara cu destinaţia Braşov, iar seara, de la ora 19.00, au efectuat primul dintre cele trei antrenamente programate până la prima partidă din cadrul Cupei României, cea de miercuri, de la ora 10.00, cu Universitatea Cluj. De la şedinţa de pregătire de aseară, una de reacomodare la efort, au lipsit Sadoveac şi Popescu, aceştia ajungând la Braşov în cursul serii de luni. „Există o stare de oboseală care s-a acumulat în ultima perioadă din cauza numeroaselor drumuri pe care le-am făcut, dar sper ca în cele două antrenamente de marţi să punem totul la punct. Pe mine mă mai doare şi piciorul, am o inflamaţie a gleznei, însă voi juca indiferent de dureri. Există o mare dorinţă în cadrul lotului de a câştiga Cupa României pentru Zoran Kurtes, încât chiar nu mai contează restul. Sper să ne unim mai mult ca niciodată şi să obţinem acest trofeu. Cu siguranţă vom avea o motivaţie în plus când îi vom vedea în sală pe cei doi copii ai lui Zoran. Am discutat între noi şi am hotărât că ar fi normal să oferim o copie a trofeului copiilor lui Zoran. Îşi dorea foarte mult acest trofeu. A fost ultima lui dorinţă şi vrem să facem totul pentru a triumfa. Sperăm să avem şi sprijinul suporterilor la această competiţie, pentru că ar conta foarte mult pentru moralul nostru“, a spus Mihai Popescu.

PROGRAMUL CUPEI ROMÂNIEI. La Cupa României participă formaţiile clasate pe primele opt poziţii la finalul Ligii Naţionale, programul întrecerii fiind următorul - miercuri, 19 mai, ora 10.00: HCM Constanţa (locul 1) - U. Cluj (8); ora 12.00: Ştiinţa Bacău (4) - Steaua Bucureşti (5); ora 14.00: Pandurii Tg. Jiu (3) - Bucovina Suceava (6); ora 16.00: UCM Reşiţa (2) - HC Odorhei (7); joi, 20 mai, semifinale, ora 18.00: câştigătoarele din primele două jocuri; ora 20.00: câştigătoarele din ultimele două jocuri. Vineri, 21 mai, va fi zi liberă, iar sâmbătă, 22 mai, de la ora 13.15, este programată finala competiţiei. Toate partidele vor fi transmise în direct de DigiSport, cu excepţia primei semifinale, care va fi transmisă de DigiSport Plus.