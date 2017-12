HCM, cu gândul la optimile Ligii Campionilor

Succesul înregistrat miercuri seară la Reşiţa, 26-24 cu UCM, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, a rezolvat în mare măsură ecuaţia titlului de campioană a României. După ce şi-a asigurat în proporţie de 99 la sută şi prezenţa în premieră pentru o echipă românească, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, HCM sprintează acum spre al cincilea titlu din istoria clubului. Totul în interval de mai puţin de o lună de zile, perioadă în care formaţia noastră a disputat şapte partide, obţinând cinci victorii (31-27 la Odorhei, 38-24 cu Timişoara, 28-25 la Cluj-Napoca, 36-31 cu Suceava şi 26-24 la Reşiţa), o remiză (26-26 la Valladolid) şi o singură înfrângere (24-37 la Montpellier). „Am demonstrat că suntem cei mai buni. Secretul victoriei de la Reşiţa probabil că a fost simplu: am jucat cu sufletul şi am intrat cu un singur gând pe teren: să învingem. Şi am şi reuşit acest lucru. Dedic această victorie tuturor constănţenilor. Mai avem o singură partidă din acest şir de jocuri interminabile la un interval de trei zile: sâmbătă, cu PAOK Salonic. Suntem obosiţi, este normal să fie aşa după atâtea partide tensionate, însă avem un moral extraordinar şi putem să mai facem încă un efort pentru a învinge şi formaţia greacă“, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma, care este pe locul 5 în clasamentul golgeterilor din Liga Campionilor, cu 55 de goluri.

După jocul de la Reşiţa, delegaţia HCM-ului şi-a stabilit de ieri cartierul general la Buzău, pentru a pregăti disputa cu PAOK Salonic. La fel ca şi la precedentele partide decisive din actuala stagiune, indiferent că a fost vorba de campionat sau Liga Campionilor, galeria constănţeană s-a făcut simţită şi la Reşiţa, cei aproximativ 100 de spectatori contribuind la victoria finală a HCM-ului. Pentru meciul de sâmbătă, care va începe la ora 16.15, galeria echipei noastre promite din nou spectacol. Conducerea clubului HCM va pune la dispoziţia suporterilor constănţeni două autocare, acestea urmând să plece sâmbătă spre Buzău, la ora 10.30, din faţa Sălii Sporturilor. Meciul dintre HCM Constanţa şi PAOK Salonic va fi arbitrat de o brigadă din Azerbaidjan, formată din Vagif Aliyev şi Alekper Aghakishiyev. Observator va fi georgianul Tamaz Tevzadze. Aseară, în prima partidă din etapa a 9-a a Grupei A din Liga Campionilor: Chekhovskie Medvedi - Montpellier 27-28 (11-16). Sâmbătă, de la ora 20.00, este programat meciul dintre Pevafersa Valladolid şi Pick Szeged.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 9 8 0 1 300-229 16

2. Medvedi 9 5 2 2 298-260 12

3. Valladolid 8 4 2 2 236-214 10

4. HCM 8 3 1 4 226-243 7

5. Szeged 8 1 1 6 217-247 3

6. Salonic 8 1 0 7 191-275 2