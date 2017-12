HCM, cu gîndul la meciul cu Ştiinţa Bacău

Euforia jucătorilor de la HCM Constanţa după succesul de sîmbătă, cu Dinamo, scor 25-20, a trecut. Handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic s-au conectat deja la tensiunea jocului de la Bacău, programat miercuri. Iniţial, partida ar fi trebuit să se dispute sîmbătă, însă în weekend atît HCM, cît şi Ştiinţa, vor susţine meciuri în cupele europene. Dacă HCM va primi duminică (ora 11.00) vizita portughezilor de la ABC Braga în prima manşă din turul al III-lea al Cupei Cupelor, Ştiinţa Bacău va juca, sîmbătă (ora 19.30), la Rubiera, pe terenul italienilor de la Gammadue Secchia, în turul al III-lea al Cupei Challenge, manşa tur. “Jocul nostru începe uşor-uşor să meargă. Am avut o primă repriză echilibrată cu Dinamo, însă apoi am reuşit să ne impunem punctul de vedere. Sperăm ca la Bacău să repetăm evoluţiile bune din ultima vreme şi să cîştigăm”, a declarat Laurenţiu Mihai Toma, care în ziua meciului cu Dinamo şi-a sărbătorit ziua numelor. Un alt sărbătorit al zilei, Mihai Popescu, nu consideră lupta pentru titlu încheiată după ce HCM a devenit liderul solitar al Ligii Naţionale. “Campionatul este lung şi orice este posibil. Consider că ne batem la titlu cu Reşiţa, Bacău şi Dinamo, pentru că Steaua a pierdut mult teren şi cu cred că mai poate reveni. Noi încercăm să acumulăm cît mai multe puncte pînă în iarnă şi să ne desprindem în clasament încă de la finalul turului”, a afirmat Popescu. Înaintea meciului direct, Ştiinţa şi HCM ocupă primele două locuri în clasament, fiind despărţite de două puncte. Întîlnirea Ştiinţa Bacău - HCM Constanţa este programată miercuri, de la ora 17.00.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi ABC Braga, contînd pentru prima manşă a turului al III-lea al Cupei Cupelor, programat duminică, 16 noiembrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40 şi 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.