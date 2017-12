HCM, culoar dificil spre finala Cupei României

Ieri, la Bucureşti, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din optimile de finală ale Cupei României la handbal masculin, competiţie care se va desfăşura săptămâna viitoare, în perioada 5-9 martie, la Ploieşti. Pentru prima oară în istoria întrecerii, la start vor fi prezente 16 echipe. Astfel, pe lângă cele 12 formaţii din Liga Naţională, în faza optimilor de finală au acces şi patru echipe din eşalonul inferior, adică Ştiinţa Municipal Bacău II, AS Victoria Bucureşti, HC Vaslui şi CSM Călăraşi. Deţinătoarea trofeului, Handbal Club Municipal Constanţa, are parte de cel mai dificil culoar în drumul spre finală. În optimi, programate miercurea viitoare, 5 martie, echipa pregătită de Zvonko Sundovski va întâlni formaţia Energia Pandurii Tg. Jiu, urmând ca în sferturile de finală, care vor avea loc a doua zi (6 martie), să se dueleze, cel mai probabil, cu ocupanta locului secund în clasamentul Ligii Naţionale, Potaissa Turda. În plus, dacă vor ajunge în semifinale, programate sâmbătă, 8 martie, handbaliştii constănţeni ar putea întâlni o altă echipă fruntaşă, HC Odorhei, iar pentru finala care se va disputa duminica viitoare (9 martie) se prefigurează un duel cu Ştiinţa Bacău.

Programul complet al meciurilor din optimile de finală ale Cupei României este următorul: Ştiinţa Bacău I - Ştiinţa Bacău II, Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti - AS Victoria Bucureşti, CSM Călăraşi - CSM Bucureşti, HCM Constanţa - Energia Pandurii Tg. Jiu, CSU Suceava - Potaissa Turda, CS Caraş-Severin - HC Vaslui şi HC Odorhei - HCM Baia Mare.

MÂINE, HCM ÎNTÂLNEŞTE PE DINAMO Până atunci, HCM Constanţa va evolua mâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), în fieful celor de la Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a a Ligii Naţionale. Toma şi compania vor efectua un ultim antrenament în Sala Sporturilor în această după-amiază, urmând să plece apoi spre Capitală.