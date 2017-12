HCM, debut perfect în noul an

Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut sâmbătă, la Sala Sporturilor, prima victorie într-un meci oficial din acest an, învingând cu un categoric 43-27 (24-12) pe Steaua Bucureşti. Meciul contând ca restanţă din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin a început cu un moment de reculegere în memoria suporterului Bogdan Sânpetru, decedat săptămâna trecută. Odată cu primul fluier al arbitrilor, HCM şi-a început recitalul, campionii României distrându-se în multe rânduri cu formaţia bucureşteană şi, în plus, oferind un spectacol de calitate şi suporterilor constănţeni, HCM a controlat meciul atât prin evoluţia din teren, cât mai ales prin atitudine. Cu doi portari în mare formă, Popescu şi Stănescu, fiecare evoluând câte o repriză, cu Stavrositu “one man show“, dar şi cu ceilalţi jucători dornici de a arăta noua faţă a echipei, HCM nu a avut nicio problemă în a se distanţa rapid pe tabelă: 5-1 (min. 10), 17-8 (min. 22), 22-9 (min. 27), pentru ca finalul primului act tabela de marcaj să indice 24-12 pentru HCM. Campioana nu a oprit motoarele nici în prima jumătate a reprizei secunde, iar tabela indica o diferenţă care vorbeşte de la sine despre raportul de forţe din teren: 35-15 (min. 44). La acest scor, antrenorul Ion Crăciun a rulat şi ceilalţi jucători aflaţi pe foaia de joc, iar finalul meciului a consfinţit un succes “doar“ la 16 goluri: 43-27 pentru HCM. Cu acest succes, echipa constănţeană urcă pe locul 3 în clasament şi continuă cursa de urmărire a liderului. „Nu a fost un meci dificil pentru că Steaua nu mai este echipa de altădată. Mă bucur că am făcut un meci bun. Publicul a fost alături de noi şi am putut juca şi la spectacol“, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. „Jocurile cu Steaua au fost mereu un derby, dar în acest moment Steaua traversează o perioadă mai dificilă. Vreau ca viteza de joc să crească tot mai mult. Mai avem lucruri de pus la punct. Îi felicit însă pe băieţi pentru modul cum au abordat meciul şi mulţumesc şi publicului care i-a aclamat şi pe care noi l-am răsplătit prin spectacolul făcut. HCM a avut mereu rezultate bune, iar la ce se investeşte aici şi la ce seriozitate există din partea conducătorilor, ne determină să facem un handbal de calitate la Constanţa“, a afirmat şi antrenorul Ion Crăciun.

Au evoluat - HCM (antrenori Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (15 intervenţii, 1x7m), Stănescu 12 intervenţii; Novanc 5g, Toma 5g (4x7m), Sadoveac, Mureşan, Nicolae şi Buricea - câte 4g, Csepreghi, Stavrositu - câte 3g, Sabou - 3g (2x7m), Onyejekwe, Riganas şi Schuch - câte 2g, Angelovski şi Enescu - câte 1g; Steaua (antrenor: Nicolae Munteanu): Laufceag (4 intervenţii); Birtalan 7g, Vancea şi M. Răpciugă - câte 5g, Marceta 4g, Voina 3g (1x7m), Săulescu, Casanova şi Cian - câte 1g, Vasile, Zamfir.

Clasament

1. HC Odorhei 11 10 0 1 355-300 20

2. UCM Reşiţa 11 9 1 1 364-308 19

3. HCM Constanţa 11 8 1 2 372-322 17

4. Pandurii Tg. Jiu 11 8 0 3 330-313 16

5. Bucovina Suceava 11 7 0 4 337-300 14

6. Universitatea Cluj 11 7 0 4 329-304 14

7. Ştiinţa Bacău 11 6 0 5 309-298 12

8. CSM Satu Mare 11 5 1 5 338-345 11

9. Dinamo Braşov 11 3 1 7 293-320 7

10. Minaur Baia Mare 11 3 1 7 291-339 7

11. Steaua Bucureşti 11 2 2 7 295-329 6

12. Poli Timişoara 11 3 0 8 306-334 6

13. CSM Bucureşti 11 2 0 9 323-369 4

14. CSM Oradea 11 0 1 10 292-353 1