HCM, decisă să-şi ia revanşa în faţa campioanei Croaţiei

Sâmbătă, de la ora 18.30, HCM Constanţa va evolua într-o nouă partidă din Liga Campionilor, urmând să întâlnească, în deplasare, în etapa a 8-a din Grupa D, pe Croaţia Zagreb. După duşul rece de la Constanţa, când campioana Croaţiei s-a impus cu 33-23, HCM îşi doreşte să şteargă impresia lăsată atunci şi, de ce nu, să încerce obţinerea unui rezultat pozitiv. Pauza de iarnă a adus modificări în ambele echipe faţă de meciul tur. HCM va aborda întâlnirea cu trei jucători noi, Novanc, Irimescu şi A. Stamate, dar şi cu un alt tehnician, Ion Crăciun. Şi Croaţia Zagreb va avea un alt antrenor faţă de partida de la Constanţa, croatul Ivica Obrvan, ultima oară la RK Gorenje, fiind numit chiar la începutul acestei luni în locul lui Nenad Kljaic. „Faptul că au schimbat antrenorul poate fi şi bine şi rău. Orice schimbare de antrenor poate produce un şoc şi echipa să joace mai bine, dar la fel de bine se poate întâmpla să dureze până când tactica noului antrenor va putea fi pusă bine în aplicare. În ce ne priveşte, avem un lot superior faţă de meciul de la Constanţa, însă nu putem spune că suntem şi omogeni pentru că noii sosiţi au doar câteva antrenamente cu restul echipei. Suntem însă cu siguranţă pe un drum bun şi vom merge în Croaţia să facem un meci mult mai bun decât la Constanţa. La Campionatul Mondial din Suedia am întâlnit naţionala Croaţiei care are în componenţă mulţi jucători de la Zagreb. Atunci am reuşit să conducem la pauză (13-11), astfel că de ce nu am putea mai mult acum? Am arătat la Mondiale că ne putem bate de la egal la egal cu ei. HCM a făcut multe meciuri bune împotriva formaţiilor considerate mai bune, iar dacă vom obţine un egal cred că şansele noastre de calificare vor fi foarte mari“, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. HCM are în acest moment nouă jucători care au participat la CM, Toma, Popescu, Sadoveac, Mureşan, Csepreghi, Novanc, A. Stamate, Sabou şi Schuch, în timp adversara de sâmbătă are în componenţă opt jucători prezenţi la CM: Balic, Gojun, Matulic, Pesic, Sego, Strlek, Maric şi Kopljar. Meciul de sâmbătă va fi arbitrat de o brigadă din Israel, formată din Shlomo Cohen şi Yoram Peretz, iar delegatul EHF este letonul Valerijs Jaskins.