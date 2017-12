HCM dispută, astăzi, finala la “Cupa Varna”

Astăzi se va încheia turneul internaţional de handbal “Cupa Varna”, competiţie internaţională organizată de campioana Bulgariei, Lokomotiv Varna. Vicecampioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, a cîştigat ambele partide disputate în Grupa A şi a obţinut dreptul să dispute finala competiţiei. Sîmbătă, în primul joc susţinut în Bulgaria, HCM a întîlnit echipa gazdă, Lokomotiv Varna, de care a dispus cu 26-15 (la pauză 15-7). Antrenorii Vasile Stîngă şi Eden Hairi au început partida cu Popescu - în poartă, Timofte şi Toma - extreme, Csepreghi şi Mureşan - interi, Ivankovic - centru şi Băiceanu - pivot. Pe parcursul partidei au mai intrat şi toţi ceilalţi componenţi ai lotului, cu excepţia accidentaţilor Nicolae şi Enescu (rămaşi acasă). Constănţenii au păcătuit mult în faza de finalizare, însă au compensat printr-un joc foarte bun al defensivei. Golurile au fost marcate de Pavlovic 1, Schjolin Voglis 1, Timuzsin 5, Timofte 4, Şoldănescu 1, Ivankovic 1, Toma 6, Vukovic 1, Adzic 1, Csepreghi 2, Mureşan 2 şi Hejtmanek 1. Au mai jucat Popescu, Stănescu, Majeri, Săulescu, Băiceanu şi Sabou.

Duminică, în al doilea meci susţinut la “Cupa Varna”, HCM a înfruntat campioana Republicii Moldova, Olimpus-85 Chişinău, de care a trecut cu 36-30 (la pauză 18-15). “Am început bine jocul şi am interpus o diferenţă de şase-şapte goluri. Apoi am mai cedat ritmul şi ne-am îngreunat puţin meciul. Am rulat întreg lotul avut la dispoziţie şi aşteptăm acum finala competiţiei”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Vasile Stîngă.

În finala turneului de Varna, handbaliştii constănţeni vor întîlni astăzi, de la ora 18.30, pe HC Lovcen Cetinje (campioana Muntenegrului). Participantă în Cupa EHF, HC Lovcen Cetinje a cîştigat ambele partide susţinute în Grupa B, cu Ştiinţa Bacău şi HC Dobrudja Dobrici (Bulgaria).