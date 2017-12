HCM doboară record după record

Dacă Oltchim Rm. Vîlcea este cea mai bună formaţie din handbalul feminin românesc, Handbal Club Municipal Constanţa este, cu siguranţă, cel mai de succes club din handbalul masculin din România după Revoluţia din 1989. Dacă în perioada de dinainte de 1989 echipele bucureştene Steaua şi Dinamo dominau handbalul masculin, “deranjate” doar de o singură echipă din provincie, Minaur Baia Mare, raportul s-a schimbat total în ultimii 23 de ani. Poli Timişoara (1991), Universitatea Craiova (1992 şi 1993), Minaur Baia Mare (1998 şi 1999) şi Fibrex Săvineşti (2002 şi 2003) au încercat şi au reuşit să întrerupă dominaţia celor două formaţii bucureştene amintite.

Din 2004, HCM a pus cu adevărat stăpânire pe întrecerea internă, reuşind, cu două excepţii, 2005 şi 2007, să câştige titlul în fiecare an. HCM poate egala în acest sezon şi performanţa celor de la Minaur Baia Mare, triumfători de cinci ori în Cupa României, ultima oară în 1999, băimărenii fiind pe locul secund în acest clasament, după Steaua, care are zece trofee de acest gen. În plus, un succes la ediţia din acest an, care se va desfăşura la Braşov, la sfârşitul acestei săptămâni, poate aduce HCM-ului al treilea event consecutiv, performanţă pe care nicio altă echipă din handbalul românesc nu a mai reuşit-o!

„Ne bucurăm enorm de mult pentru ceea ce am reuşit. Sunt mândru de mine şi de colegii pe care i-am avut în cei zece ani de când sunt la Constanţa. Este o mare realizare să ai opt campionate în palmares la 28 de ani şi sper să câştigăm şi Cupa României pentru a deveni singura echipă din România care reuşeşte eventul trei ani la rând”, a declarat portarul Mihai Popescu. „Noi am avut mereu continuitate. S-a vrut mereu performanţă şi mă simt ca un om cu sentimentul datoriei împlinite. Nu i-am dezamăgit pe cei care au fost lângă noi, care s-au implicat sentimental şi financiar, pentru că ştim că fără sprijinul preşedintelui Nicuşor Constantinescu, al primarului Radu Mazăre şi al celorlalţi sponsori nu am fi reuşit”, a spus şi directorul executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali. Ajuns la al nouălea titlu din carieră (n.r - unul obţinut cu Steaua Bucureşti), George Buricea ştie ce a făcut diferenţa şi în acest sezon: „A fost un campionat greu, dar experienţa noastră şi-a spus cuvântul. Cupa României este un alt obiectiv şi sper să-l realizăm”.

CU PANDURII, ÎN SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI. La sediul Federaţiei Române de Handbal s-a decis, ieri, programul partidelor din cadrul Cupei României la handbal masculin care va avea loc la Braşov, la sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 17-19 mai.

Programul sferturilor de finală: vineri - joc 1: HCM Constanţa - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.00); joc 2: Potaissa Turda - Bucovina Suceava (ora 16.00); joc 3: HC Odorhei - CS Caraş Severin (ora 18.00); joc 4: Poli Timişoara - Ştiinţa Bacău (ora 20.00); sâmbătă, semifinala 1: câştigătoare joc 1 - câştigătoare joc 2 (ora 11.00); semifinala 2: câştigătoare joc 3 - câştigătoare joc 4 (ora 13.15); duminică - finala: câştigătoare semifinala 1 - câştigătoare semifinala 2 (ora 16.15). Toate partidele vor fi transmise în direct de postul TV Digi Sport.