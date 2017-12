HCM, în aşteptarea derby-ului cu Odorhei

Primul derby al Ligii Naţionale de handbal masculin, dintre HCM Constanţa şi Ştiinţa Bacău, disputat miercuri seară, la Bacău, şi încheiat la egalitate, scor 29-29, s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, gazdele dovedind că şi în acest sezon vor fi, probabil, singurul adversar al Constanţei în lupta pentru titlu. Dacă HCM a fost echipa care a dictat ritmul şi, după aspectul general al partidei, ar fi meritat cele trei puncte, Ştiinţa Bacău ar fi putut la rândul ei să încheie învingătoare, după ce în ultimele zece minute a beneficiat de sprijinul arbitrilor. Ionuţ Stănescu a parat însă miraculos mingea trimisă de Ramba la ultima aruncare a partidei, pentru un rezultat de egalitate mult mai aproape de adevăr. „A fost un meci foarte greu la Bacău, aşa cum, de altfel, ne şi aşteptam. Este bine că nu am pierdut şi este rău că nu am câştigat. Este un egal meritat pentru ambele echipe”, a spus Ionuţ Stănescu. Fost jucător la Bacău în sezonul trecut, pivotul Marius Novanc consideră că arbitrii Din şi Dinu au răpit HCM-ului şansa victoriei. „Am fost mult mai buni decât ei, dar arbitrii nu ne-au lăsat să câştigăm. Am fost net superiori, mai ales în ultimele cincisprezece minute, dar arbitrii au stricat din munca noastră”, a precizat Novanc.

Campioana României la handbal masculin va disputa duminică, în Sala Sporturilor, de la ora 11.45 (în direct la Digi Sport 2), o altă partidă care se anunţă la fel de tensionată. La Constanţa va veni o altă pretendentă la titlu, HC Odorhei, formaţie aflată pe primul loc în clasament, cu maximum de puncte.

ULTIMELE MECIURI ALE ETAPEI A 3-A. Ieri au avut loc ultimele partide ale etapei a 3-a, încheiate cu următoarele rezultate: HCM Baia Mare - Pandurii Tg. Jiu 20-22, CS Caraş Severin - Dinamo Bucureşti 30-30, Poli Timişoara - Steaua Bucureşti 31-29, HC Odorhei - CSM Bucureşti 35-27. Partidele Potaissa Turda - Bucovina Suceava 35-25 şi Ştiinţa Bacău - HCM Constanţa 29-29 au avut loc miercuri.

Clasament: 1. HC Odorhei 9p (golaveraj: 99-79), 2. HCM CONSTANŢA 7p (98-72), 3. Potaissa Turda 7p (95-79), 4. Ştiinţa Bacău 7p (86-70), 5. Pandurii Tg. Jiu 6p (68-75), 6. Dinamo Bucureşti 5p (89-83), 7. Caraş Severin 4p (74-78), 8. Poli Timişoara 3p (78-83), 9. HCM Baia Mare 3p (67-76), 10. Steaua Bucureşti 0p (83-95), 11. CSM Bucureşti 0p (68-90), 12. Bucovina Suceava 0p (68-93).