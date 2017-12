HCM, în faţa unui nou succes în Liga Naţională

Astăzi, de la ora 19.00, în Sala “Horia Demian“ din Cluj-Napoca, în direct la Digisport, într-o partidă în devans din etapa a 4-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, Universitatea Cluj primeşte vizita campioanei României, HCM Constanţa. Un meci de 2 solist, în care Toma şi compania nu pot rata alte două puncte importante în clasament, chiar dacă partidele de la Cluj-Napoca au fost întotdeauna foarte disputate. „Am jucat acolo în primăvară şi ştiu cum se pregătesc meciurile împotriva Constanţei. Va fi dificil. Au slăbit, nu mai au acelaşi lot ca în anii trecuţi, dar au o ambiţie mare să învingă HCM-ul. Dacă vom intra bine în meci încă de la început şi vom evolua cu determinare putem câştiga încă din prima repriză. Am învins la scor în precedentele meciuri şi să sperăm că vom putea păstra acelaşi ritm. Poate sunt subiectiv, dar cred că avem un progres de la meci la meci, iar în ceea ce mă priveşte m-am acomodat bine şi repede, pentru că deja cunoşteam majoritatea coechipierilor“, a declarat extrema dreaptă Valentin Ghionea. De partea cealaltă, chiar dacă în primele trei etape au obţinut un singur punct, clujenii îşi pun speranţe în partida cu HCM. „Îi contrazic pe cei care se gândesc că vom fi victime sigure în acest meci. HCM Constanţa este cea mai puternică formaţie din România, dar noi am avut întotdeauna partide foarte bune cu ei. Nu ar fi un miracol să câştigăm. Va fi greu, dar nu şi imposibil“, consideră pivotul Mihai Busecan. „Întâlnim campioana şi ştim cu toţii ce forţă are. Este o formaţie foarte bună care va câştiga la pas campionatul, dar asta nu înseamnă că noi nu putem face un joc foarte bun cu ei. Vom aborda meciul la victorie“, a declarat şi antrenorul clujenilor, Constantin Ştefan. Restul partidelor se dispută după următorul program - sâmbătă: CS Caraş Severin - Bucovina Suceava (ora 11.00), Steaua - Ştiinţa Bacău (ora 13.00), Pandurii Tg. Jiu - CSM Satu Mare (ora 18.30), Potaisa Tuda - Poli Timişoara (ora 18.00); duminică: CSM Bucureşti - CSM Ploieşti (ora 11.00), HC Odorhei - Dinamo Călăraşi (ora 12.30).

Clasament: 1. HCM 6p (golaveraj: 116-78), 2. Bacău 6p (101-87), 3. Dinamo 5p (87-76), 4. Suceava 5p (83-73), 5. Odorhei 4p, 6. Satu Mare 3p (77-87), 7. CSM Ploieşti 3p (71-82), 8. CSM Bucureşti 2p (80-84), 9. Timişoara 2p (71-75), 10. Pandurii (86-96), 11. Caraş Severin 2p (79-89), 12. U. Cluj 1p (81-88), 13. Turda 1p (79-87), 14. Steaua 0p.