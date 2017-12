HCM, în semifinalele Cupei României

Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit să treacă peste emoţiile primului joc oficial după evenimentul care a îndoliat întreaga lume a handbalului constănţean şi a învins, ieri, la Braşov, fără emoţii, pe Universitatea Cluj, cu 34-25 (18-14), în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Înainte de fluierul de început al jocului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Zoran Kurtes, handbaliştii constănţeni intrând pe teren cu tricouri pe care era inscripţionată o poză cu chipul fostului antrenor al campioanei României. Partida dintre cele două echipe, desfăşurată în Sala “Dumitru Popescu-Colibaşi“, a fost câştigată de handbaliştii constănţeni în special datorită valorii şi experienţei net superioare. Dacă clujenii au intrat decişi în meci, încrezători că ar putea detona marea bombă a competiţiei, HCM a preferat să se apere cât mai exact şi să aştepte greşeala adversarului. Tactica pregătită de Eden Hairi a funcţionat din plin, Mureşan, Toma sau Sabou speculând fiecare situaţie de contraatac. O partidă controlată în totalitate de HCM, care face primul pas spre câştigarea mult râvnitului trofeu. În momentul 24 al jocului s-a consumat şi unul dintre cele mai savurate momente ale meciului: introdus în locul lui Popescu, pentru a ajuta atacul, Buricea a reuşit să apere aruncarea lui Marta, fiind răsplătit cu aplauze de spectatorii prezenţi. „Trebuie să luptăm până la capăt. Vom face tot posibilul să dăm totul pe teren. Ne bucurăm că după o pauză atât de lungă condiţia noastră fizică nu s-a pierdut. Mai trebuie să ne reglăm tirul“, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. Au jucat - HCM (antrenor Eden Hairi): Popescu (8 intervenţii), I. Stănescu (3 intervenţii); Băiceanu 6g, Toma 6g (1x7m), Sabou 6g (3x7m), Mureşan 5g, Sadoveac şi Schuch - câte 3g, Csepreghi, Nicolae - câte 2g, Buricea 1g, Adzic, Dimache, Simic; U. Cluj (antrenor Constantin Ştefan): Szopka (6 intervenţii), T. Stănescu (1 intervenţie); Lazăr 7g, Grasu şi Busecan - câte 4g, Vlad 3g, Marta şi Stojchvski - câte 2g, Hagiu 2g (1x7m), Burcă 1g, Marian, Milosevic, Ştef.

HCM - STEAUA, ÎN SEMIFINALE. Astăzi, de la ora 18.00, în direct pe DigiSport Plus, în prima semifinală a Cupei României, HCM va întâlni vechea rivală Steaua, învingătoare, cu 39-32, în disputa cu Ştiinţa Bacău. „Suntem bucuroşi că am reuşit să trecem cu bine peste primul meci. Era important pentru noi. Clujul ne-a pus ceva probleme şi a fost bine, pentru că astfel am reuşit să ne concentrăm mai bine şi să facem un meci bun. Vom întâlni din nou Steaua în semifinale, la fel ca anul trecut, şi, cu siguranţă, vom avea o partidă dificilă. Steaua s-a calificat, de asemenea, fără probleme în penultimul act, însă Bacăul a pus mai puţine probleme Stelei decât ne-a pus nouă Clujul“, a declarat antrenorul Eden Hairi. Tot azi, de la ora 20.00, în direct pe DigiSport, va avea loc şi a doua semifinală, între Bucovina Suceava şi UCM Reşiţa. Ieri, în sferturi: Bucovina Suceava - Pandurii Tg. Jiu 31-29 şi UCM Reşiţa - HC Odorhei 32-27. Finala se va desfăşura sâmbătă, de la ora 13.15 şi va fi transmisă în direct de DigiSport.

HCM SE MIŞCĂ ŞI PE PIAŢA TRANSFERURILOR. Curtat de HCM Constanţa încă din iarnă, extrema stânga a formaţiei Ştiinţa Bacău, Cike Osita Onyejekwe, a semnat un contract cu campioana României pentru următoarele trei sezoane. „Onyejekwe era o ţintă mai veche a noastră, un jucător pe care Zoran şi-l dorea mult. Am discutat cu el de mai multă vreme, iar acum, când a devenit liber de contract, a semnat o înţelegere cu noi. Mai avem în vedere un jucător din campionatul intern pe care, de asemenea, Zoran Kurtes dorea să-l transfere şi încercăm să îl aducem la Constanţa. În ceea ce priveşte meciul cu U. Cluj, băieţii au dat dovadă de tărie de caracter şi cred că au făcut o partidă bună. Cu Steaua va fi mai greu, însă am încredere în potenţialul echipei şi în dorinţa lor de victorie pentru a-i îndeplini ultima dorinţă lui Zoran“, a afirmat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.

FOTO: Radu POPA (Braşov)