HCM, în tratative avansate cu Şimicu

După ce i-au achiziţionat în această vară pe internaţionalul Valentin Ghionea (extremă dreapta, 27 de ani) şi pe fostul căpitan al naţionalei României de tineret, Călin Hagiu (inter stânga, 23 de ani), ambii de la Universitatea Cluj, HCM Constanţa se află la un pas de o nouă lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Campioana României este în tratative avansate cu un alt internaţional tricolor, Alexandru Şimicu, un inter stânga în vârstă de 22 de ani, care a evoluat în sezonul trecut la Poli Timişoara. Curtat de mai multe echipe de peste hotare, Şimicu a înscris 157 de goluri în sezonul trecut al Ligii Naţionale, fiind al doilea în clasamentul golgeterilor, şi a participat cu echipa României la turneul final al Campionatului Mondial desfăşurat la începutul acestui an. “Suntem interesaţi de Şimicu şi îl aşteptăm la negocieri la Constanţa. Este un jucător pe care vrem să ne bazăm în meciurile din ediţia viitoare a Ligii Campionilor şi care ne poate ajuta să ne îndeplinim obiectivele, câştigarea campionatului, a Cupei României şi depăşirea fazei grupelor în Liga Campionilor. În plus, este tânăr şi, chiar dacă prezentul este frumos, HCM are grijă şi de viitor”, a explicat directorul executiv Nurhan Ali, care a caracterizat pe scurt cantonamentul efectuat de constănţeni la Zlatibor: “S-a muncit bine şi sper că echipa şi-a încărcat bateriile pentru sezonul viitor, care se anunţă foarte dificil”.