HCM, înaintea ultimelor două teste din Germania

Vicecampioana României, HCM Constanţa, îşi continuă stagiul centralizat de pregătire din Germania. Formaţia pregătită de Vasile Stîngă şi Eden Hairi se află înaintea ultimelor două teste, cu Kadetten Schaffhausen şi HSG Wetzlar, adică cele mai dificile meciuri de verificare de pe tărîm german. HCM a susţinut deja trei partide de verificare în această vară (două cu Dunaferr SE şi una cu HSG 94 Kahl), iar “principalul” Vasile Stîngă este mulţumit de nivelul atins de elevii săi. “Au fost trei meciuri în care am rulat întregul lot de jucători şi sînt mulţumit de cum au răspuns handbaliştii. Mai avem însă unele lucruri de pus la punct, în principal în pregătirea tactică. Avem destui jucători noi, pe care trebuie să-i ajutăm să se integreze cît mai repede în echipă. Am jucat foarte bine pe faza defensivă, dar mai avem de pus la punct schemele de atac”, a declarat Stîngă, care se declară mulţumit de lotul de jucători pe care îl are la dispoziţie: “Lotul actual este mai echilibrat faţă de cel din iarnă, atunci cînd am preluat echipa. Există concurenţă pentru că avem cîte doi sau chiar trei jucători pe fiecare post în parte. După ce vom încheia stagiul german vom fi puşi la punct din toate punctele de vedere”, a completat tehnicianul HCM-ului.

După ce ieri s-au pregătit în cursul dimineţii, handbaliştii constănţeni au vizitat, după masa de prînz, un vechi castel situat în apropierea localităţii bavareze Aschaffenburg.