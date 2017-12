HCM întâlnește o fostă adversară din Liga Campionilor

11:26:52 / 13 Februarie 2015

HCM

Prietenii se vad la greu. Da, Constanta are toate sansele sa piarda duminica, tinand cont de circumstante (situatie financiara, lot decimat, doar 2 oameni la 9 metri pe care se poate conta in mod real in atac etc.). Dar cu atat mai mult adevaratii sustinatori vor fi alaturi in acest moment dificil. Cat despre umilintele atat de dese, imi vin destule in minte: Fuchse, Chambery, Lugi Lung, Elverum, iar mai recent, cea de la Timisoara. Cum spuneam, sunt convins ca adevaratii sustinatori apreciaza la justa valoare pe cei care au luptat neplatiti in actualul sezon si vor suporta din nou umilinta de a fi din nou in grupele EHF (alaturi de echipe precum Hamburg, Fuchse Berlin, Gorenje Velenje, Skjern si lista poate continua).