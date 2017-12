HCM întîlneşte “umbra“ unei foste mari echipe

Partida de sîmbătă, din Sala Sporturilor (ora 18.00, Neptun TV), dintre HCM Constanţa şi Minaur Baia Mare, din etapa a 19-a a Ligii Naţionale masculine, poate fi privită şi ca o confruntare între cele mai reprezentative formaţii din provincie din istoria handbalului românesc. Dacă HCM este echipa momentului, cu trei titluri naţionale în ultimii cinci ani (2004, 2006, 2007), două Cupe ale României (2005, 2006), precum şi o Supercupă a României (2007), Minaur Baia Mare reprezintă trecutul. Din fosta echipă ce cîştiga campionatul în 1998 şi 1999, de cinci ori Cupa României, de şapte ori vicecampioană, dar şi cîştigătoare a trofeulului Federaţiei Internaţionale de Handbal în 1985 şi 1988, ca să amintim doar cele mai importante realizări, a rămas doar o amintire. În acest moment, formaţia băimăreană pregătită de Petre Avramescu se luptă din răsputeri pentru evitarea retrogradării, ocupînd, după 18 etape, un dezamăgitor loc 11. În lot se regăsesc trei dintre campionii de altădată: portarul Vasile Viman, pivotul Iuliu Varady şi Petru Pop, toţi foşti campioni ai României în 1998 şi 1999. Extrema dreaptă Petru Pop mai are alte cinci titluri de campion în palmares, unul cu Fibrex în 2003 şi patru în Italia. Petru Pop nu va evolua însă împotriva HCM-ului, fiind suspendat în urma unui cartonaş roşu primit în etapa a 16-a. Un alt lucru de remarcat este şi aprecierea de care se bucură handbaliştii constănţeni în rîndul jucătorilor de la Minaur. Astfel, în viziunea lui Varady, Ionuţ Stănescu este cel mai bun jucător român, în timp ce un al handbalist băimărean, Raul Fotonea, consideră că Laurenţiu Toma este cel mai valoros jucător al României. În ceea ce priveşte meciul de sîmbătă, tehnicianul Minaurului, Petre Avramescu, este sigură că echipa sa nu are nicio şansă în faţa HCM-ului. „Ne confruntăm cu mari probleme de efectiv. Interul dreapta Bogdan Mihai este accidentat, extrema dreaptă Petru Pop este suspendat iar cealaltă extremă dreapta, Srdjan Gavrilovic, are doar 20% şanse de a fi apt pentru acest meci. Avem şi alţi jucători răciţi, ce nu au efectuat antrenamente în ultimele zile şi preferăm să îi avem buni de joc pentru partidele cu Piteşti şi Suceava. Doar la pivoţi stăm bine, însă dacă aceştia nu au de la cine să primească mingiile...Nu se poate pune problema învingătoarei, HCM nu îşi poate face griji“, a spus Avramescu. În lotul HCM-ului nu există probleme medicale, antrenorii formaţiei noastre avînd la antrenamente toţi jucătorii.