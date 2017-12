HCM, învingătoare în Liga Campionilor

Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut, aseară, la Buzău, în faţa vicampioanei Sloveniei, Celje Pivovarna Lasko, primul succes din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. La meciul cu numărul 100 în cupele europene, handbaliştii constănţeni au ţinut să-şi facă un cadou pe măsură şi s-au impus cu 22-17 (10-5), succes care le păstrează intacte şansele de calificare în optimile de finală ale celei mai puternice competiţii inter-cluburi. Cu o apărare care şi-a făcut datoria de această dată, dar mai ales cu un portar Mihai Popescu în zi de graţie, HCM a îngenuncheat formaţia slovenă încă din start, iar în min. 7 conducea cu 4-0 ! Diferenţa a crescut constant, 7-1 în min. 15, slovenii reuşind singurul gol în urma unei aruncări de la 7 m! HCM a păstrat ritmul şi în următoarele minute, cea mai mare diferenţă înregistrată în prima repriză fiind de şapte goluri, 9-2 şi apoi 10-3, în min. 27. Celje a încercat să păstreze suspansul pentru actul secund cu două goluri înscrise pe final de prim act, 10-5, dar HCM şi-a continuat dominarea imediat după reluare, iar în min. 39 tabela indica 14-7 pentru constănţeni. Fosta câştigătoare a Ligii Campionilor din 2004 s-a apropiat la trei lungimi în min. 45, 15-12 pentru HCM, dar a fost un simplu foc de paie. Campioana României a fost echipa care a dictat ritmul şi în ultima parte a întâlnirii, impunându-se în final cu 22-17 în uralele suporterilor care şi-au susţinut şi de această dată favoriţii.

UN MECI EXTRAORDINAR. „A fost un meci extraordinar. Mi-am dorit foarte mult să revin cu încredere, să apăr bine, după o perioadă îndelungată de accidentări. M-au ajutat şi colegii şi le mulţumesc. Sper să jucăm la fel de bine şi în continuare. Avem o grupă foarte complicată, dar credem în şansele noastre. Sper să nu mai facem greşeli. Sunt optimist şi la fiecare meci vom juca la victorie“, a declarat la final cel mai bun jucător al partidei, Mihai Popescu. La rândul său, extrema George Buricea a spus că partida a fost foarte dificilă: „A fost foarte greu, dar orice meci din Liga Campionilor este aşa. La acest nivel toate echipele joacă foarte bine. Avem o grupă extrem de grea, iar cu excepţia celor de la Kiel şi Veszprem, care parcă sunt de pe o altă planetă, restul echipelor se bat. Suedezii au bătut Atletico, care o învinsese pe Celje, iar acum noi am bătut Celje. Mă gândeam înaintea meciului ce repede a trecut timpul, cum am ajuns la o sută de meciuri în cupe europene şi ce frumos ar fi ca acest al 100-lea meci să fie o victorie. Şi, am reuşit! Vom încerca să obţinem puncte şi cu Atletico Madrid. Vom da tot ceea ce vom putea”.

Au evoluat - HCM: Popescu (19 intervenţii), Cutura 5g, Humet, Val şi Buricea - câte 3g, Angelovski, Dragicevic şi Stavrositu - căte 2g, Sadoveac 1g, Csepreghi 1g (7m), Şimicu, Criciotoiu, Toma; Celje: Lesjak (6 intervenţii, 1x7m), Skok (1 intervenţie), Lekai, Skube şi Mackovsek - câte 3g, Zvizej 3g (2x7m), Marguc şi Zelenovic - câte 2g, Mlakar 1g, Razgor, Toskic, Janc, Poteko.

Într-o altă partidă din Grupa B disputată aseară, MKB Veszprem a învins, cu 31-30, pe THW Kiel. Meciul IK Savehof - Atletico Madrid, scor 35-30, a avut loc miercuri. Clasament: 1. Veszprem 8p, 2. THW Kiel 6p, 3. Savehof 4p, 4. Atletico Madrid 2p (111-116), 5. Celje 2p (92-107), 6. HCM CONSTANŢA 2p (94-124).