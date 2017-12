HCM, învinsă de campioana Germaniei

HCM Constanţa a pierdut şi cea de-a doua partidă din Velux Champions League, fiind învinsă, aseară, la Buzău, de campioana Germaniei, HSV Hamburg, scor 34-26 (17-12). Campioana României la handbal masculin a început foarte bine partida, conducând 4-2 (min. 9) şi apoi cu 5-4 (min.12) şi se părea că a trecut cu bine peste şocul meciului din Polonia. Au urmat, din păcate, opt minute fără gol la poarta lui Bitter, iar Hamburg nu a iertat, înscriind şapte goluri consecutiv prin vedetele Duvnjak, Vugrinec sau Lindberg. După 11-5 în min. 20 pentru Hamburg şi apoi 16-8, HCM a lăsat impresia că poate reveni, aşa cum o făcuse în urmă cu doi ani cu Montpellier. Buricea a închis tabela după 30 de minute, iar la pauză campioana Bundesligii avea un avans de doar cinci lungimi, 17-12. Accidentarea lui A. Stamate a îngreunat foarte mult misiunea HCM-ului la linia de 9 m, iar încercările de combinaţie cu extremele au fost de prea puţine ori încercate. Greşelile individuale, forţate însă şi de o apărare excelent condusă de Bertrand Gille (HCM nu a beneficiat de nicio aruncare de la 7 m!), au ţinut la distanţă formaţia constănţeană. Unul dintre puţinele momente în care cei aproximativ 2.000 de susţinători au sperat într-o revenire spectaculoasă a fost consemnat abia în min. 47, când HCM a revenit de la 16-23 la 20-24. Contraatacurile devastatoare au asigurat în final o victorie clară pentru Hamburg, nemţii impunându-se cu 34-26.

„Au fost mai buni decât noi, trebuie să recunoaştem. Poate că de afară au părut greşelile noastre ca fiind copilăreşti, însă Hamburg este o echipă care ştie să te forţeze să faci astfel de greşeli. Joacă foarte economicos şi îţi oferă puţine mingi. Lupta noastră pentru calificare se va da cu celelalte formaţii, însă este clar că nu mai avem voie să facem paşi greşiţi pe teren propriu“, a declarat la final extrema George Buricea, acesta primind acceptul EHF de a evolua cu mai puţin de 24 de ore înaintea jocului. „Combină mult, o echipă de Final Four. Te taxează imediat dacă nu ieşi la 9 m. Am făcut şi multe greşeli, am luat foarte multe goluri pe contraatac care ne-au dărâmat. Nu trebuie să mai greşim acasă şi cred că în meciul următor vom câştiga“, este de părere pivotul Marius Novanc. Următorul meci al HCM-ului în Liga Campionilor va avea loc pe 13 octombrie, de la ora 20.00, la Buzău, cu Cimos Koper.

Au evoluat - HCM (antrenor Ion Crăciun): Stănescu (6 intervenţii), Popescu (4 intervenţii); Csepreghi 5g, Sabou 4g, Sadoveac, Angelovski şi Irimescu - câte 3g, Buricea, Riganas şi Toma - câte 2g, Novanc şi Şimicu - câte 1g, Adzic, Ghionea, Criciotoiu; HSV (antrenor Per Carlen): Bitter (5 intervenţii), Beutler; Duvnjak 8g, Lindberg 6g (2x7m), Jansen 5g, Lackovic 4g, Hens 3g, B. Gille, Vugrinec şi Schroder - câte 2g, Flohr şi Schiederman - câte 1g, G. Gille.