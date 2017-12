HCM, învinsă dramatic în Polonia

Handbal Club Municipal Constanţa a ratat o şansă uriaşă de a obţine prima victorie în acest sezon al Ligii Campionilor, fiind învinsă, sâmbătă, scor 30-29 (13-15) de campioana Poloniei, Orlen Wisla Plock. În faţa a 3.500 de spectatori, printre care s-a aflat şi inimoasa galerie constănţeană, HCM a făcut cel mai bun joc al său din ultimii ani, punând, timp de 57 de minute, la respect o formaţie care deja se vedea cu cele două puncte în buzunar.

După un început mai bun al gazdelor, care au condus în min. 17 cu 10-7, HCM şi-a intrat în ritm, reuşind ca în patru minute să înscrie tot atâtea goluri şi să preia pentru prima oară conducerea pe tabela de marcaj, scor 11-10. Cu Alexandru Stamate în mare formă, portarul Wislei fiind spectator la rachetele interului nostru, HCM a început să domine tot mai clar, intrând la cabine în avantaj, 15-13. Polonezii au restabilit egalitatea în min. 41, scor 20-20, însă campionii României au dovedit că formează în acest sezon o echipă care va avea multe de spus în această competiţie. O apărare bine pusă la punct, un atac care a găsit mai mereu soluţii în faţa aşezării 6-0 a polonezilor, au făcut ca HCM-ul să revină în avantaj şi să se desprindă şi la patru goluri, 26-22 în min.53. Eliminarea definitivă a pivotului Toromanovic, dar şi siguranţa oferită de HCM, păreau să ducă la un succes istoric al Constanţei, mai ales că în min. 57 tabela indica 29-26 pentru Toma şi compania. Din păcate, din acest moment şi-au intrat în rol “cavalerii“ fluierului, norvegienii Oyvind Togstad şi Rune Kristiansen. Buricea şi Stavrositu a fost eliminaţi, iar Wisla a egalat la 29-29, cu 30 de secunde înainte de final. Toma a fost faultat clar pe semicercul advers, arbitrii nu au acordat însă nimic, iar apoi au acordat 7 m pentru polonezi şi cartonaş roşu pentru Buricea. Kubisztal a transformat aruncarea de la 7 m şi a adus victoria Wislei, scor 30-29, una total nemeritată.

„Ei au fost mai buni decât noi astăzi (n.r - sâmbătă), dar am rămas concentraţi şi am avut noroc. Îi mulţumim lui Dumnezeu că am câştigat astăzi“, recunoaşte şi centrul polonezilor, Nikola Ecklemovic. „Am pierdut, dar trebuie să vedem şi partea plină a paharului. Jucătorii s-au mobilizat foarte bine, am întâlnit o echipă foarte puternică, iar acest lucru ne dă speranţe pentru partidele care vor urma că putem mai mult“, a spus şi antrenorul principal al HCM, Ion Crăciun.

Pentru HCM au evoluat: Popescu (8 intervenţii), Stănescu (6 intervenţii, 1x7m); A. Stamate 10g, Novanc 4g, Buricea 4g, Ghionea 3g (2x7m), Csepreghi şi Riganas - câte 2g, Toma, Angelovski, Stavrositu şi Sabou - câte 1g, Adzic şi Irimescu.

Tot în Grupa C s-au mai disputat partidele: Metalist Skopje - Cimos Koper 28-23 şi HSV Hamburg - St. Petersburg 32-20.