HCM, învinsă în Germania

HCM Constanţa nu a reuşit să producă surpriza în etapa a doua a Ligii Campionilor la handbal masculin, cedând, cu 22-29 (7-15), în deplasare, cu SG Flensburg-Handewitt. A fost o partidă dominată de formaţia gazdă, care a condus în permanenţă pe tabelă şi în care HCM a evoluat mai aproape de nivelul dorit doar în partea secundă, pe care de altfel a şi câştigat-o, scor 15-14. Începutul meciului a fost, din păcate, unul dezastruos pentru HCM, prima reuşită în contul campioanei României fiind consemnată abia în min.10, când Csepreghi a fructificat o aruncare de la 7 m. Gazdele au profitat în continuare de lipsa de soluţii în atacul HCM-ului şi, chiar dacă portarul Mihai Popescu a avut 12 intervenţii salvatoare în prima repriză (n.r - 23 în total!!!), s-au distanţat, în min. 27, la nouă goluri, 13-4, pentru ca pauza să consemneze o diferenţă liniştitoare pentru echipa germană, scor 15-7. Cvetkovic a încercat să surprindă în debutul părţii secunde cu o apărare 3-3, însă ceea ce formaţia noastră construia în apărare risipea cu uşurinţă în atac. În schimb, Per Carlen a reuşit să-l blocheze pe Csepreghi, iar interul stânga al HCM-ului nu a mai reuşit să pună în pericol poarta excelentului Rasmussen. Finalul a adus o victorie meritată a gazdelor şi a doua înfrângere consecutivă pentru HCM, care, în etapa viitoare, programată duminică, va întâlni, tot în deplasare, pe Ciudad Real. „Am văzut că putem juca mai bine, iar acest lucru ne dă încredere pentru următoarele partide“, a spus centrul Branislav Angelovski. „Am făcut o partidă mai bună în apărare, dar, din păcate, am greşit din nou mult în atac, iar greşelile individuale au dus la această diferenţă. Dacă începeam meciul mai bine poate că altul ar fi fost rezultatul. Cred că vor veni şi rezultatele bune dacă vom greşi mai puţin“, a spus Mihai Popescu. Au evoluat - Flensburg (antrenor Per Carlen): Rasmussen (19 intervenţii); Eggert 9g (1x7m), O. Carlen şi Hansen - câte 5g, Mogensen 3g, Fahlgren şi Szilagyi - câte 2g, Karlsson, Djordjic şi Mocsai - câte 1g, Heinl; HCM (antrenor Jovica Cvetkovic): Popescu (23 intervenţii), Stănescu; Toma 10g (3x7m), Riganas 4g, Csepreghi 4g (1x7m), Schuch 2g, Buricea şi Băiceanu - câte 1g, Mureşan, Onyejekwe, Sabou, Adzic, Angelovski, Sadoveac, Stavrositu.

În celelalte două partide din grupă disputate sâmbătă, s-au înregistrat rezultatele: St. Petersburg - Ciudad Real 23-32, Bosna Sarajevo - Croaţia Zagreb 26-26.

Clasament

1. Ciudad Real 2 2 0 0 59-42 4

2. Croaţia Zagreb 2 1 1 0 59-49 3

3. Flensburg 2 1 0 1 48-49 2

4. St. Petersburg 2 1 0 1 55-59 2

5. Bosna Sarajevo 2 0 1 1 53-58 1

6. HCM Constanţa 2 0 0 2 45-62 0