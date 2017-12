După aproape două săptămâni de pregătire centralizată în apropiere de Buzău, HCM Constanţa susţine azi primul meci amical din acest an. Astfel, elevii lui Ion Crăciun vor întâlni, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, pe Universitatea Galaţi, formaţie care activează în Seria I din Divizia A. Cu această ocazie, antrenorul Ion Crăciun îi va vedea la lucru pe cei 15 jucători, dintre care patru juniori, deplasaţi în stagiul de pregătire. „M-aş fi bucurat să fie în cantonament întreg lotul, dar am la dispoziţie doar o jumătate de echipă, restul fiind la Mondiale cu echipa naţională. Sper ca cei prezenţi să aibă mult de câştigat după acest stagiu, pentru că ne aşteaptă un retur extrem de greu, dar şi trei meciuri decisive în Liga Campionilor, în care trebuie să obţinem măcar două puncte. Din păcate, băieţii de lot ori nu prea au jucat, ori au făcut-o slab, şi vor veni acasă cu moralul la pământ, fapt care va duce la o cădere de formă. Încercăm să o scoatem la capăt şi să ne descurcăm şi în aceste condiţii. Este bine că ne-au ocolit accidentările, iar băieţii s-au încărcat foarte bine în acest cantonament”, a explicat Crăciun, care speră să perfecteze un al doilea amical pentru sâmbătă. „Nu ştiu dacă mai vin gălăţenii la Buzău, dar poate ne oprim noi la Galaţi în drum spre casă”, a spus tehnicianul constănţean. Meciul de azi va prilejui debutul în tricoul campioanei României pentru pivotul sârb Vuk Lazovic, aflat în probe la gruparea de pe litoral. „Este un jucător tânăr, care stă bine la capitolul fizic, dar mai are de lucrat cu mingea. Avem nevoie de un jucător care să ne ajute rapid, să-l înlocuiască pe Silviu Băiceanu şi nu ştiu dacă Lazovic este acesta. Vom lua o hotărâre după revenirea la Constanţa”, a adăugat Crăciun, care s-a ferit să comenteze foarte mult prestaţia naţionalei României la Mondialul din Suedia. „Îmi pare rău atât de rău pentru ce s-a întâmplat, pentru că ne afectează pe toţi care lucrăm în handbalul românesc. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar nu aceasta este valoarea echipei. Nu poţi să câştigi cu Rusia şi să te comporţi în aşa fel la turneul final. Meciul cu Algeria a fost o mare dezamăgire pentru mine şi cred că unii jucători au vrut să iasă în evidenţă, gândindu-se că prind vreun contract peste hotare”, a declarat antrenorul constănţean.