HCM joacă duminică în Sala Sporturilor

După duelul cu Atletico Madrid, din Champions League, HCM Constanţa va disputa, duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, o nouă partidă. De această dată în Liga Naţională, cu CSM Ploieşti, formaţie aflată pe locul 9 în clasament, handbaliştii constănţeni fiind favoriţi în obţinerea celei de-a opta victorii consecutive în întrecerea internă.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: CS Caraş Severin - Potaissa Turda (ora 11.00), U. Cluj - Ştiinţa Bacău (ora 12.00), CSM Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00); luni: HC Odorhei - Poli Timişoara (ora 17.15, Digi Sport 2). Meciul Dinamo Bucureşti - Bucovina Suceava, scor 22-30, s-a disputat vineri. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 14p (golaveraj: 208-151), 2. Ştiinţa Bacău 10p (203-173), 3. ASC Potaissa 10p (221-199), 4. CSM Bucureşti 9p (208-182), 5. HC Odorhei 9p (216-213), 6. Caraş Severin 8p (170-156), 7. Bucovina Suceava 8p (232-226), 8. Poli Timişoara 6p (165-166), 9. CSM Ploieşti 4p (203-216), 10. Pandurii Tg. Jiu 4p (169-187), 11. Dinamo Bucureşti 2p (201-264), 12. U. Cluj 2p (164-227).

HCM, DE LA EXTAZ LA AGONIE CU VICECAMPIOANA EUROPEI. HCM a demonstrat joi seară, la Bucureşti, şi cu Atletico Madrid, că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar dar, ca în multe alte rânduri, a avut un final de meci extrem de slab şi a pierdut cu 28-23 după ce a condus cu 18-13! După ce au scăpat printre degete un succes care i-ar fi apropiat foarte mult de optimile Ligii Campionilor, handbaliştii constănţeni se consolează doar cu gândul că s-au ridicat în multe momente la nivelul adversarului. „Mă bucur că am făcut un meci foarte bun, am arătat că avem valoare, dar concentrarea nu a mai fost sută la sută pe tot parcursul meciului. Ne pare rău pentru că se putea mai mult”, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. „Am jucat bine, dar nu este suficient atunci când întâlneşti o astfel echipă. Am jucat mai bine decât în meciurile trecute, însă Atletico a beneficiat de aportul jucătorilor mai valoroşi şi mai experimentaţi”, a spus Zvonko Sundovski. Antrenorul secund Alexandru Buligan consideră că cel mai important este ca jucătorii să facă uitat rapid acest meci. „Acesta e sportul. Este o înfrângere dureroasă. Au fost momente în care portarul lui Atletico a fost foarte inspirat. În loc să ne distanţăm la patru goluri, ei au venit peste noi. Atletico Madrid era de bătut, fără doar şi poate. Este greu să ştii ce e în sufletul fiecărui jucător, toată lumea e tristă. Constanţa are valoare şi trebuie să avem răbdare, pentru că nu mai putem să dăm timpul înapoi. Cel mai important acum este să câştigăm cu Savehof, pentru imaginea Constanţei, dar şi a handbalului românesc. Trebuie să ne concentrăm deocamdată şi pe campionat, avem meciurile cu Ploieşti şi Bacău”, a precizat şi secundul HCM-ului. De partea cealaltă, antrenorul echipei spaniole, celebrul Talant Dusjshebaev, a recunoscut superioritatea HCM-ului în multe momente. „Sunt foarte fericit pentru această victorie. Cred că a fost un joc dificil. Ştiam că HCM are o echipă bună. În prima repriză am jucat bine, dar în primele şase minute din a doua repriză am fost catastrofali. Ne-am revenit apoi datorită portarului Magnus Dahl. Pentru noi este foarte important să ajungem în Final Four, dar am trecut prin multe schimbări, din cauza Jocurilor Olimpice nu am avut timp să pregătesc acest sezon. Pentru moment, cel mai important este să ne calificăm în turul următor”, a spus Duşebaev.