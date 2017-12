HCM, la primul antrenament de la revenirea la Constanţa

HCM Constanţa a efectuat, ieri, primul antrenament de la revenirea din stagiul de pregătire din străinătate care s-a desfăşurat în perioada 19 iulie - 13 august. Deoarece Sala Sporturilor este în renovare pentru a permite echipei disputarea partidelor din Liga Campionilor pe teren propriu, lotul campioanei României a efectuat prima şedinţă de pregătire în Sala Sporturilor din Medgidia. Antrenamentul de ieri a fost condus de antrenorii secunzi Eden Hairi şi Alexandru Buligan pentru că antrenorul principal Jovica Cvetkovic a rămas în Serbia şi se va alătura echipei pe 20 august, la Bacău, unde HCM va participa la turneul organizat de Ştiinţa Bacău. A lipsit şi grecul Nikolaos Riganas, acesta primind acceptul conducerii de a se recupera câteva zile în Grecia după accidentarea suferită în Germania.

ANGELOVSKI, LA A ŞASEA ECHIPĂ DIN CARIERĂ. Nu a lipsit în schimb ultima achiziţie a formaţiei noastre, macedoneanul Branislav Angelovski care a semnat în Serbia o înţelegere valabilă pentru următoarele două sezoane. „Încă de anul trecut am fost contactat de Zoran Kurtes pentru a veni la HCM, iar acum şi noul antrenor al Constanţei mi-a propus să vin la această echipă. Am mai lucrat cu Jovica Cvetkovic la Metalurg Skopje, iar atunci când a venit el am câştigat titlul de campioană. Am ales HCM pentru că este o echipă bună, cu rezultate foarte bune şi care îşi propune în fiecare an performanţe tot mai importante. Trebuie să câştigăm campionatul, însă cred că cel mai important va fi să depăşim faza grupelor în Liga Campionilor. Sper să jucăm cât mai bine şi să ne facem cât mai multe zile fericite în noul sezon. Prefer să joc pe postul de centru, dar voi juca acolo unde mă pune antrenorul. Va fi o experienţă nouă pentru mine după ce am jucat până acum la echipe din Macedonia, Franţa, Croaţia şi Elveţia“, a declarat Angelovski. În vârstă de 33 de ani (născut pe 21 februarie 1977), Angelovski are 1,92 m şi 92 kg, joacă pe postul de centru şi este fost internaţional macedonean. A participat la cinci ediţii ale în Ligii Campionilor: cu Vardar Skopje (1999-2000 şi 2009-2010), cu Badel 1862 (actuala Croaţia Zagreb) (Croaţia) - (2000-2001), cu Pfadi Winterthur (Elveţia) - (2002-2003), RK Zagreb (Croaţia) - (2002-2003) şi cu Metalurg Skopje (2006-2007). În ultima ediţie a Ligii Campionilor a marcat 18 goluri pentru Vardar Skopje. Cel mai bun sezon în Liga Campionilor l-a avut în 2006-2007, când a reuşit 27 de goluri pentru Metalurg Skopje.