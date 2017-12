HCM, la “vânătoare de urşi“ în Rusia

În etapa a 6-a din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, campioana României, HCM Constanţa, întâlneşte, în această seară, de la ora 18.00, în deplasare, campioana Rusiei, Chekhovskie Medvedi. Formaţia noastră porneşte cu a doua şansă în meciul contra “urşilor din Chekhov“, dar tocmai acest lucru pare să-i avantajeze pe handbaliştii de la ţărmul mării. “Ne simţim mai bine când plecăm cu a doua şansă în meci, pentru că mereu ne-a fost bine când am pornit aşa. După eşecul de la Buzău, sper ca cei de la Medvedi să ne privească puţin de sus şi astfel să îşi mai piardă din concentrare. Noi ne dorim să ne îmbunătăţim jocul, să evoluăm în viteză. Îi putem surprinde pe faza a doua, pentru că sunt greoi, dar pentru acest lucru trebuie să recuperăm mingi. Trebuie să eliminăm ratările, să fim mai concentraţi şi încrezători în propriile forţe. Înfrângerea de la Buzău trebuie uitată, s-a întâmplat, orice formaţie are şi zile mai slabe. Ştim că Montpellier ne poate da o mână de ajutor dacă va învinge în Ungaria, însă cel mai important este ca noi să jucăm la fel de bine cum am făcut-o în primele meciuri din grupă“, a declarat extrema stângă Alexandru Sabou. Chiar dacă ne-au învins duminică la Buzău, 28-22, cei de la Medvedi consideră că HCM are mai multe şanse de calificare în optimile de finală decât Pick Szeged, echipă împotriva căreia au remizat în deplasare, 32-32. “HCM are un joc mai în viteză, mai mobil decât formaţia maghiară. Cred că aveţi şanse mari de a obţine calificarea pentru că aveţi o echipă bună“, afirma după meciul de la Buzău, antrenorul ruşilor, Vladimir Maximov. În cazul unui rezultat pozitiv în Rusia, HCM se poate considera calificată în optimile de finală ale competiţiei, putând spera chiar şi la o clasare pe locul trei în această grupă. Partida va fi arbitrată de Vaclav Kohout şi Petr Novak, ambii din Cehia. Observatorul întâlnirii va Grigorij Guterman. Celelalte două partide din etapa a 6-a a Grupei A vor avea loc astfel: Pevafersa Valladolid - PAOK Salonic (sâmbătă, ora 21.00) şi Pick Szeged - Montpellier (duminică, ora 18.15).

Clasament Grupa A

1. Montpellier 5 4 0 1 168-129 8

2. Valladolid 5 3 1 1 148-133 7

3. Medvedi 5 2 2 1 159-146 6

4. HCM 5 3 0 2 144-143 6

5. Szeged 5 1 1 3 135-148 3

6. Salonic 5 0 0 5 122-177 0