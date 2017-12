HCM mizează pe experienţă la Celje

După un sezon oscilant în Champions League, în care a alternat partidele foarte bune cu altele mai puţin reuşite, HCM Constanţa are şansa, sâmbătă, de a-şi face din nou suporterii fericiţi. Meciul cu Celje Pivovarna, programat sâmbătă, de la ora 17.30 (în direct la Digisport 1), în Slovenia, poate aduce campionilor României o nouă calificare în optimile de finală. Pentru acest lucru, HCM are nevoie de un succes cu Celje Pivovarna Lasko, o echipă aflată în reconstrucţie, dar cu mulţi jucători de certă valoare. Fostă câştigătoare a Champions League în 2004, Celje încearcă de asemenea să atingă fazele superioare ale competiţiei, bazându-se pe un lot valoros, dar extrem de tânăr. Excepţiile sunt Luka Zvijej (32 de ani, câştigător al Champions League cu Barcelona în 2005), o extremă ce nu are deloc amintiri plăcute cu HCM (a pierdut în faţa Constanţei cu Barcelona în 2004, cu Pick Szeged în 2009 şi cu Celje în 2012) şi pivotul sârb Alem Toskic. Şi acesta un fost adversar al HCM-ului în sezonul 2006-2007 al Cupei Cupelor, pe când evolua la RK Zagreb. Celje are în lot mulţi jucători de 16-22 de ani, media de vârstă fiind de doar 22 ani ! „Sunt foarte tineri, ne bazăm pe lipsa lor de experienţă. Sperăm să fructificăm acest lucru. Chiar dacă mulţi dintre ei au participat la Campionatul Mondial din Spania, nu cred că sunt obosiţi, sunt tineri şi se refac repede. În momentele grele însă, jucătorul tânăr cedează. Dacă vom conduce jocul şi pe teren şi pe tabelă, atunci se vor grăbi şi vom putea profita. Trebuie să dispară însă greşelile din jocul nostru, pentru că dacă le vor avea câteva goluri avans, atunci vor juca cu şi mai mult aplomb şi va fi mult mai greu să obţinem ce ne dorim. I-am simţit concentraţi pe băieţi, mergem să ne jucăm şansa. Vom face totul pentru calificare“, a declarat portarul Ionuţ Stănescu. Antrenorul Zvonko Sundovski nu i-a convocat pentru acest meci pe portarul Ionuţ Iancu şi pe pivotul Albert Cristescu. Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Belarus, formată din Andrei Gousko şi Siarhei Repkin.

HCM va fi susţinută în Slovenia de o inimoasă galerie formată din 50 de împătimiţi suporteri. „Chiar dacă gazdele vor beneficia probabil de 6000 de susţinători, sperăm ca prin jocul nostru să le dăm ocazia suporterilor constănţeni să se facă auziţi şi acolo“, a mai spus Rudi Stănescu.

Celelalte două meciuri din Grupa B au loc duminică: Atletico Madrid - IK Savehof (ora 18.00) şi THW Kiel - MKB Veszprem (ora 20. Digisport 2). Clasament: 1. MKB Veszprem 16p, 2. THW Kiel 12p, 3. Atletico Madrid 8p, 4. Celje 4p (golaveraj: 192-215), 5. HCM CONSTANŢA 4p (190-231), 6. IK Savehof 4p (227-269).