HCM, neînvinsă în ultimele şase luni!

11:41:41 / 25 Februarie 2014

SUPORTERI

Pai este normal sa fie galeria ca pe vremuri si sala neincapatoare. Jucati la Constanta domnilor, nu la Buzau sau la Bucuresti. Asta in conditiile in care jucati intr-o sala "cutie de carton". Felicitari galeriei si un CARTONAS ROSU jandarmilor. Nu am inteles reactia galeriei la meci si am citit legea pentru care ei au protestat primele minute. Se specifica clar cine are dreptul sa fie in INCINTA ARENELOR SPORTIVE: Art. 6 (1) Responsabilul de ordine si siguranta, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si siguranta, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, un reprezentant al serviciului de ambulanta, delegat la manifestarea sportiva, precum si prefectul ori reprezentantul sau, in cazul in care prezenta acestuia este necesara, isi desfasoara activitatea in punctul de comanda, urmarind derularea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv."