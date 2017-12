Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat şi cea de-a doua întâlnire amicală cu Ştiinţa Bacău, scor 29-27 (14-15). Meciul de sâmbătă dimineaţă, din Sala Sporturilor, a fost mult mai disputat decât cel de vineri, băcăuanii reuşind să pună numeroase probleme unei formaţii constănţene încă în căutări. Numeroasele absenţe cauzate de acţiunea lotului naţional a făcut ca HCM să nu se poată pregăti în efectiv complet în perioada de pauză competiţională, iar acest lucru se observă cu uşurinţă în partidele în care adversarul este unul incomod. În plus, rezultatele de la Campionatul Mondial, unde România s-a clasat pe un deloc onorant loc 19, i-au afectat cu siguranţă şi pe jucători, astfel că antrenorul Ion Crăciun este nevoit să lucreze şi la moralul internaţionalilor. Cele două meciuri de pregătire cu Ştiinţa Bacău au arătat că HCM mai are de lucrat la capitolul relaţiilor de joc, iar nivelul nu este încă cel cu care campioana ne-a obişnuit în ultimii ani. De remarcat în schimb evoluţia pivotului Marius Novanc, care deşi a evoluat pentru prima dată în tricoul HCM-ului a făcut-o destul de bine, dovedind că este o achiziţie care poate ajuta HCM-ul în acest sezon. „Jocurile au fost utile, dar din păcate nu mai avem timpul necesar să mai facem partide şi cu alţi adversari puternici. Bacăul ne-a arătat ce probleme mai avem de pus la punct în perioada imediat următoare. Am făcut multe greşeli tehnice şi în atac şi în apărare şi nu am avut acea determinare necesară“, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Cele două partide de verificare fost ultimele pentru HCM înaintea primului joc oficial din acest an, programat sâmbătă, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, cu Steaua Bucureşti, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale. În partida de sâmbătă, pentru HCM au evoluat: Stănescu (7 intervenţii) şi Popescu (2 intervenţii) - portari; Novanc şi Riganas - câte 4g, Angelovski, Sadoveac şi Csepreghi - câte 3g, Stavrositu 3g (1x7m), Onyejekwe, Buricea şi Mureşan - câte 2g, Toma 2g (1x7m), Adzic 1g, Mocanu, Sabou şi Enescu.