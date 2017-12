HCM, obligată să câştige la Suceava

Duminică, de la ora 11.00, HCM Constanţa (locul 4, 13 puncte) are un nou examen dificil în Liga Naţională, urmând să întâlnească, în deplasare, pe Bucovina Suceava (locul 5, 12p). Un meci pe care campionii României îl vor disputa la mai puţin de trei zile de la disputa cu Sankt Petersburg, din Liga Campionilor, câştigată de HCM cu 29-28, după un final dramatic. Întâlnirea cu sucevenii are o importanţă deosebită în lupta pentru un nou titlu naţional, orice rezultat în afara victoriei îndepărtând formaţia constănţeană de primele clasate. „Va fi o partidă cel puţin la fel de importantă ca cea cu Sankt Petersburg. Vom întâlni o echipă relativ tânără, dar foarte ambiţioasă şi care se va motiva, cu siguranţă, împotriva noastră. Va trebui să facem un efort suplimentar, să avem o mare dorinţă de victorie pentru că suntem obligaţi să rămânem în plutonul fruntaş. Dacă nu vom putea învinge Suceava, ce pretenţii să mai avem în Liga Campionilor? Nu putem emite pretenţii în Liga Campionilor şi noi să nu fim în stare să câştigăm în campionat. Pentru Sankt Petersburg noi eram o necunoscută şi i-am putut surprinde astfel cu o apărare bună, un portar în formă şi cu unele acţiuni, însă cu Suceava am disputat multe partide şi fiecare ştie care sunt punctele forte ale adversarului. Va fi greu şi pentru că acest joc vine la scurt timp după meciul din Liga Campionilor, iar distanţa până la Suceava este una obositoare. După meci vom merge cu autocarul până la Bucureşti şi de acolo cu avionul până în Rusia, deci iar un drum lung şi care-i va stoarce de putere pe băieţi. Va trebui să facem faţă şi să obţinem cât mai mult din aceste două partide care ne pot aduce multe bucurii“, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Eden Hairi.

Etapa a 10-a mai programează sâmbătă alte trei partide: U. Cluj - Poli Timişoara (ora 11.00), Dinamo Bucureşti - CSM Satu Mare (ora 18.00) şi HC Odorhei - Minaur Baia Mare (ora 18.00). Din această etapă s-au disputat trei meciuri: Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti 25-22 (vineri), Pandurii Tg. Jiu - Ştiinţa Bacău 29-30 (miercuri) şi CSM Oradea - UCM Reşiţa 25-32 (marţi).

Clasament

1. UCM Reşiţa 10 8 1 1 330-280 17

2. HC Odorhei 9 8 0 1 289-245 16

3. Pandurii Tg. Jiu 10 8 0 2 302-279 14

4. HCM Constanţa 9 6 1 2 299-267 13

5. Bucovina Suceava 9 6 0 3 272-241 12

6. Ştiinţa Bacău 10 6 0 4 284-270 12

7. Universitatea Cluj 9 6 0 3 267-242 10

8. CSM Satu Mare 9 3 1 5 277-294 7

9. Minaur Baia Mare 9 3 1 5 234-267 7

10. Steaua Bucureşti 10 2 2 6 268-286 6

11. Poli Timişoara 9 3 0 6 249-269 6

12. Dinamo Braşov 9 2 1 6 242-266 5

13. CSM Bucureşti 10 1 0 9 291-339 2

14. CSM Oradea 9 0 1 9 262-321 1