HCM, ocolită de şansă la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor

La Liechtenstein Museum din Viena a avut loc, aseară, tragerea la sorţi a partidelor din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, a fost lipsită de şansă, urmînd să facă parte din Grupa A, alături de Chekhovskie Medvedi (campioana Rusiei), Montpellier HB (campioana Franţei), Pick Szeged (vicecampioana Ungariei), Pevafersa Valladolid (Spania, cîştigătoarea Cupei Cupelor în 2009) şi echipa care va cîştiga turneul 2 de calificare, acolo unde lupta se va da între ZTR Zaporozhye (Ucraina), AC PAOK (Grecia) şo SPE Strovolos (Cipru). “Pot spune că am avut şi puţin noroc, pentru că se putea şi mai greu de atît. Zaporozhye nu poate fi de nivelul lui Valladolid sau Montpellier, iar Pick Szeged am înţeles că are probleme financiare şi vor pleca unii jucători. Nu te poţi apropia de primele trei locuri, pentru care se vor lupta în ordine, Montpellier, Valladolid şi Medvedi. Poate cu ruşii să putem obţine ceva... Este clar că pentru locul 4 ne vom lupta cu ungurii şi ucrainienii, iar şansele vor fi egale“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. Extrema stîngă a HCM-ului, Alexandru Sabou, consideră, de asemenea, că HCM ar fi putut juca şi într-o grupă mai dificilă. “Este o grupă acceptabilă. Nu am căzut cu cei mai grei, gen Ciudad Real, THW Kiel sau Barcelona... O grupă în care poţi să cîştigi, poţi aduna puncte, însă nu ştiu în ce măsură am avea şanse la locul 4. Vom vedea ce se va întîmpla în această perioadă şi cu celelalte formaţii, însă este clar că Montpellier şi Valladolid sînt marile favorite la cîştigarea grupei“, a spus Sabou. Programul campioanei României în Grupa A este următorul - Etapa 1 (30.09 - 04.10): HCM - Szeged; et. 2 (7-11.10): Montpellier - HCM; et. 3 (14-18.10): HCM - Valladolid; et. 4 (4-8.11): calificată Grupa 2 - HCM; et. 5 (11-15.11): HCM - Medvedi; et. 6 (18-22.11): Medvedi - HCM; et. 7 (10-14.02.2010): HCM - Montpellier; et. 8 (17-21.02): Szeged - HCM; et. 9 (24-28.02): HCM - echipă calificată Grupa 2; et. 10 (3-7.03): Valladolid - HCM.

În urma tragerii la sorţi, celelalte grupe se prezintă astfel - Grupa B: MKB Veszprem (Ungaria), RK Gorenje (Slovenia), Chambery Savoie (Franţa), Rhein-Neckar Lowen (Germania), HC Bosna Sunce Osiguranje (Bosnia), cîştigătoare turneu 4; Grupa C: Ciudad Real (Spania), Croaţia Zagreb (Croaţia), HSV Hamburg (Germania), FCK Handbold (Danemarca), Alingsas HK (Suedia), cîştigătoare turneu 3; Grupa D: THW Kiel (Germania), KIF Kolding (Danemarca), Barcelona (Spania), cîştigătoare turneu wild-card, Amicitia Zurich (Elveţia), cîştigătoare turneu 1.

Tot aseară, la Viena, a avut loc şi tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea, va evolua în Grupa B, alături de Gyor ETO (Ungaria), SD Itxako (Spania) şi cîştigătoarea grupei 2 din turul secund, acolo unde pentru calificare vor lupta echipele Zvezda Zvenigorod (Rusia), RK Olimpija (Slovenia), SKP Bratislava (Slovacia) şi încă o formaţie din turul 1 preliminar. Pentru acest sezon, obiectivul echipei Oltchim este disputarea finalei Ligii Campionilor.