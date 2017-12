HCM, optimistă în privinţa debutului în Liga Campionilor

Prima adversară a celor de la HCM Constanţa în Liga Campionilor, Pevafersa Valladolid, pare să nu traverseze o perioadă foarte bună, după ce s-a despărţit de serviciile celor mai importanţi doi pivoţi, Carlos Prieto şi Eduard Roura. Chiar dacă în locul celor doi pivoţi a transferat alţi jucători, actuala deţinătoare a Cupei Cupelor a pierdut toate partidele susţinute în compania unor echipe puternice în perioada de pregătire: 22-41(!) cu Montpellier (o altă adversară a HCM-ului în Grupa A a Ligii Campionilor), 28-42 (!) cu THW Kiel, 29-35 cu Veszprem şi 26-30 cu TBV Lemgo. În plus, în disputa cu Montpellier, coordonatorul Oscar Perales a suferit o fractură de metatarsian şi sînt şanse reduse de a putea evolua în disputa cu HCM. Toate aceste lucruri pot oferi campioanei României mai multe speranţe în confruntarea de pe 30 septembrie, de la ora 19.00, cînd cele două formaţii se vor întîlni, la Buzău, în prima partidă din Grupa A a Ligii Campionilor. În Asobal Liga, Pevafersa Valladolid a început bine campionatul, cîştigînd primele două partide: 28-22, pe teren propriu, cu Torrevieja şi 32-22, în deplasare, cu cei de la Cuenca 2016. “Ştim că în campionat au început la fel de bine ca şi noi, însă echipele împotriva cărora au jucat nu sînt unele puternice ci din a doua jumătate a clasamentului. Se poate spune că au avut un start uşor de sezon, la fel cum am avut şi noi de altfel. Faptul că au pierdut la diferenţe foarte mari cu Montpellier şi cu Kiel ne face să fim şi mai optimişti că am putea obţine un rezultat favorabil. Acea partidă va fi adevăratul test al nostru din acest început de sezon“, consideră portarul Mihai Popescu. Pentru partida cu Pevafersa Valladolid, delegaţia HCM-ului va pleca marţi la Buzău, acolo unde are programate şi două antrenamente, unul marţi seară, iar cel de-al doilea miercuri dimineaţă.

În altă ordine de idei, Federaţia Română de Handbal (FRH) a decis ca partida de vineri dintre HCM Constanţa şi U. Cluj, din etapa a 3-a a Ligii Naţionale, să înceapă la ora 17.00, deşi iniţial ora anunţată era 18.00. Această modificare s-a produs datorită faptului că partida va fi transmisă în direct de DigiSport.