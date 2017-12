HCM, pas important către un nou titlu de campioană

Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit, ieri, să câştige marele derby al campionatului, învingând cu 26-24, în deplasare, principala contracandidată la titlu, UCM Reşiţa, în prima partidă din etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Deşi îşi juca probabil ultima şansă la cucerirea primului titlu de campioană din istorie, UCM Reşiţa a reuşit doar în prima jumătate a primei reprize să conteze în joc, HCM preluând conducerea la 5-4, pe care nu a mai cedat-o până la final. Diferenţa a crescut până la pauză la patru goluri, 12-8 pentru HCM, Csepreghi reuşind să închidă tabela chiar în ultima secundă a primei reprize cu o aruncare de la şold. În partea secundă, gazdele au încercat în permanenţă să răstoarne situaţia de pe tabelă, însă nici evoluţia foarte bună a noii achiziţii, Valentin Ghionea, şi nici intervenţiile excelente ale portarului Ionescu nu au putut aduce bucuria în tabăra Reşiţei. Chiar dacă diferenţa înregistrată la final a fost doar de două goluri, modul în care s-au desfăşurat ostilităţile a dat impresia că HCM nu ar fi putut pierde niciodată. Siguri în apărare (nicio eliminare pe tot parcursul întâlnirii!), dar şi cu un atac în care au strălucit Csepreghi şi Dimache, HCM a câştigat la pas o partidă de soarta căreia depindea obţinerea unui nou titlu de campioană. „A fost greu, însă cu atât mai frumos. Astfel de victorii au o însemnătate specială pentru mine. Este prima dată când sunt aproape de câştigarea unui titlu de campion. Mă bucur în primul rând pentru victoria noastră care ne asigură titlul în proporţie de 80 la sută, însă mă bucur şi pentru că am făcut un meci bun, deoarece aveam nevoie pentru moral. Ne-am apărat foarte bine, astzfel că pe poziţional ne-au dat foarte rar gol şi cred că acest lucru se datorează jocurilor dificile din Liga Campionilor. Unii poate că au spus că avem o mentalitate de echipă românească, că după egalul cu Valladolid ne vom relaxa, însă le-am dovedit că suntem superiori la toate capitolele“, a declarat centrul Alexandru Dimache. „Nu am dorit să riscăm nimic în acest meci şi am evoluat foarte prudent. Am fost mai maturi decât ei. Experienţa acumulată în Liga Campionilor şi-a spus cuvântul pentru că am ştiut să profităm de fiecare minge“, a spus şi Alexandru Csepreghi. Au jucat - UCM Reşiţa (antrenor Aihan Omer): Ionescu (5 intervenţii, 1x7m), Damjanovic (5 intervenţii), Ghionea 9g (1x7m), Irimescu 6g (2x7m), Petrea 3g, Ciubotariu şi Tucanu - câte 2g, Pârvan şi Fenici - câte 1g, Rohoznenau, Pîrîianu, Butulja; HCM (antrenor Zoran Kurtes): Popescu (6 intervenţii), Stănescu (3 intervenţii), Csepreghi 7g, Toma 6g (4x7m), Dimache 5g, Băiceanu 4g, Schuch şi Nicolae - câte 2g, Sadoveac, Adzic, Buricea, Mureşan, Sabou. Delegaţia HCM-ului pleacă în această dimineaţă cu autocarul la Buzău, acolo unde sîmbătă, de la ora 16.15, formaţia noastră va disputa ultima partidă de pe teren propriu din Grupa A a Ligii Campionilor, împotriva grecilor de la PAOK Salonic.

Tot ieri s-au disputat alte două partide din etapa a 17-a, încheiate cu următoarele rezultate: CSM Satu Mare - HC Odorhei 35-37 şi Steaua - U. Cluj 26-24. Etapa a 17-a a LN se încheie azi, când are loc întâlnirea Dinamo - Ştiinţa Bacău (ora 11.00).

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 17 16 0 1 545-434 32

2. UCM Reşiţa 16 12 2 2 478-404 26

3. Steaua Bucureşti 16 11 1 4 496-412 23

4. Pandurii Tg. Jiu 16 10 1 5 434-424 21

5. Ştiinţa Bacău 15 9 2 4 479-434 20

6. Bucovina Suceava 15 8 0 7 424-399 16

7. HC Odorhei 16 7 0 9 466-495 14

8. Minaur Baia Mare 16 5 1 10 406-417 11

9. U. Cluj-Napoca 15 5 1 9 385-417 11

10. CSM Satu Mare 16 5 1 10 470-502 11

11. Poli Timişoara 15 4 1 10 379-445 9

12. Dinamo Bucureşti 15 3 1 11 442-513 7

13. SCM Rom Cri Braşov 16 1 1 14 398-506 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat