HCM, pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru debutul european

Patru zile ne mai despart de debutul european al HCM-ului în sezonul 2007-2008. În acest weekend, campioana României va susţine dubla manşă din turul preliminar al Ligii Campionilor în compania campioanei Belgiei, KV Sasja, ambele partide fiind programate la Constanţa. Cu o echipă practic nouă, HCM mai are lucruri de pus la punct, aşa cum a admis chiar antrenorul principal Lucian Râşniţă. Turneul Cupa “Litoralul Mării Negre”, desfăşurat la sfîrşitul săptămînii trecute, la Constanţa, i-a ajutat pe antrenorii Râşniţă şi Hairi să mai pună la punct relaţiile de joc şi, implicit, să mai omogenizeze echipa. “Noi am dorit să venim în ajutorul antrenorului Râşniţă şi am organizat această competiţie. Turneul şi-a atins scopul şi, personal, mă declar mulţumit de felul în care a evoluat echipa. Mai sînt unele sincope în faza de atac, mai ales că am jucat cu improvizaţii. Şoldănescu a jucat mai rar pe postul de inter, iar acum a trebuit să apelăm la el, deoarece Csepreghi şi Adzic au fost accidentaţi. Cînd cei doi vor reveni, faţa echipei se va schimba. Mai este o problemă cu postul de conducător de joc. La Săulescu se vede că a evoluat rar în centru, iar el trebuie să arate că merită să evolueze pe acest post. Oricum, mai avem variantele Voglis, Adzic şi Şoldănescu pentru postul de conducător de joc. Sînt, în schimb, foarte mulţumit de defensivă, mai precis de sistemul 6-0 cu Timuzsin şi Şoldănescu în centru. Avem lot valoros şi avem curaj să atacăm grupele Ligii Campionilor şi Liga Naţională cu mari sorţi de izbîndă”, a declarat directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali. Declarat cel mai bun portar la Cupa “Litoralul Mării Negre”, Ionuţ Rudi Stănescu este optimist înaintea debutului oficial. “S-a încheiat o campanie lungă de pregătire. Acest turneu a fost util din toate punctele de vedere. Avem mulţi jucători noi la echipă, iar noi i-am primit foarte bine şi i-am ajutat să se integreze”, a declarat Stănescu. Una dintre noile achiziţii este ex-băimăreanul Daniel Mureşan, care luptă pentru titularizare cu croatul Tomislav Broz pentru postul de inter dreapta. “Îmi doresc să fiu titular. Este bine că există concurenţă, pentru că cea care are de cîştigat este echipa”, a afirmat Mureşan. În această săptămînă, HCM se va pregăti zilnic la Sala Sporturilor, iar sîmbătă, de la ora 18.00, va susţine prima manşă împotriva belgienilor de la KV Sasja din turul preliminar al Ligii Campionilor. Returul este programat duminică, de la ora 11.00, tot la Sala Sporturilor.