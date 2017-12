HCM, pentru a cincea oară campioană

Handbal Club Municipal Constanţa poate deschide şampania. Pentru a cincea oară în ultimii şapte ani, HCM a devenit campioana României, fiind echipa din provincie cu cele mai multe titluri câştigate în istoria handbalului autohton. Întâlnirea de duminică, disputată la Sala Sporturilor, cu Rom Cri Braşov, nu a avut istoric. HCM a înscris gol după gol, iar oaspeţii au încercat să limiteze proporţiile scorului. Fără să forţeze, HCM a învins, cu 37-22 (20-12), într-o partidă în care antrenorul Zoran Kurtes a rulat întreg lotul de jucători înscrişi pe foaia oficială. Deşi adversarul era unul modest, aproximativ 800 de spectatori au ţinut să fie aproape de echipa favorită şi să asiste la cucerirea unui nou trofeu pentru sportul constănţean. Au jucat - HCM (antrenor: Zoran Kurtes): Popescu (5 intervenţii, 1x7m), Stănescu (5 intervenţii) - Sadoveac 8g (2x7m), Mureşan şi Csepreghi - câte 5g, Toma 5g (1x7m), Sabou 4g, Timofte 3g, Schuch 2g, Pavlovic, Mocanu, Dimache, Simic şi Adzic - câte 1g; Braşov (antrenor Vasile Curiţeanu): Panazan (8 intervenţii, 1 gol) - Şandru 5g (3x7m), Boşneac, R. Farcaş, Amihăieşii şi Băluţ - câte 3g, A. Farcaş, Besuţiu, Roman şi Baican - câte 1g, Scripnic.

„Ne bucurăm că suntem constanţi, că am obţinut un nou titlu şi acum vrem să repetăm sezonul 2005-2006 cînd am reuşit eventul. În următorul sezon al Ligii Campionilor vrem să furnizăm surpriza şi să ajungem între cele mai bune opt echipe“, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. „Acest titlu a fost obţinut într-un sezon mai dificil decât cele precedente pentru că am avut de jucat multe partide şi în Liga Campionilor. De cele mai multe ori formaţiile care participă în Liga Campionilor au un sezon mai slab în campionat, însă noi am dovedit că se poate pe ambele fronturi. Sunt mulţumit de câţi spectatori au fost la această partidă, mai ales că nu întâlneam un adversar puternic. Adevărata sărbătoare va fi însă pe 6 mai, la Constanţa, atunci când, după jocul cu Dinamo, din ultima etapă, vom primi medaliile de campioni din partea FRH. Apoi, un nou trofeu, Cupa României pe care vrem neapărat să îl cucerim. Va fi o luptă grea cu Reşiţa care va dori să se revanşeze după campionat, dar şi cu Steaua care, trebuie să recunoaştem, este o specialistă a Cupei. Prin prisma lotului pe care îl avem suntem favoriţi“, a spus şi directorul executiv Nurhan Ali. „Sunt foarte fericit pentru că HCM a luat un nou titlu cu două etape înainte de finalul campionatului. A fost un sezon mai greu, pentru că numărul partidelor oficiale a fost mult mai mare şi mai grele ca în anii trecuţi, iar în Liga Naţională au fost mai multe echipe puternice: UCM Reşiţa, Steaua sau Pandurii Tg. Jiu. Vrem să continuăm evoluţiile bune şi să aducem la Constanţa şi Cupa României“, a declarat Zoran Kurtes.

Celelalte rezultate: Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei 32-30, UCM Reşiţa - Poli Timişora 35-17, Bucovina Suceava - U. Cluj 32-22, Minaur Baia Mare – Dinamo Bucureşti 32-25. Ultima partidă a etapei, Ştiinţa Bacău - Steaua, va avea loc miercuri, de la ora 18.00.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 22 19 2 1 703-569 40

2. UCM Reşiţa 22 17 2 3 676-568 36

3. Pandurii Tg. Jiu 22 15 1 6 627-594 31

4. Ştiinţa Bacău 21 13 4 4 654-603 30

5. Steaua Bucureşti 21 13 2 6 621-540 28

6. Bucovina Suceava 22 14 0 8 660-587 28

7. HC Odorhei 23 10 0 13 673-706 20

8. Minaur Baia Mare 22 8 1 13 577-573 17

9. U. Cluj-Napoca 22 8 1 13 586-614 17

10. CSM Satu Mare 22 6 1 15 645-697 13

11. Poli Timişoara 22 6 1 15 551-660 13

12. Dinamo Bucureşti 23 4 2 17 676-769 10

13. SCM Rom Cri Braşov 22 1 1 20 550-709 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat