HCM pregăteşte derby-ul cu UCM Reşiţa

După succesul memorabil cu Montpellier, scor 37-33, în Grupa A a Ligii Campionilor, HCM Constanţa va disputa mîine, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, o nouă partidă cu grad foarte mare de dificultate. De această dată, misiunea formaţiei constănţene va fi mult mai dificilă, pentru că cele două puncte împotriva Reşiţei sînt deosebit de importante în lupta pentru cîştigarea campionatului. Presiunea asupra acestui joc este mai mare decît cea cu Montpellier, deoarece în partida din Liga Campionilor nu se aştepta nimeni să învingă HCM, în timp ce în confruntarea cu Reşiţa handbaliştii antrenaţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi au doar varianta victoriei. “O partidă foarte grea cu Reşiţa, echipă ce putem spune că este principala noastră candidată la cîştigarea titlului şi singura care ne-ar putea învinge în Liga Naţională. Au o echipă mai puternică decît cea de anul trecut, au dublat foarte bine posturile prin transferurile lui Fenici şi Petrea şi, în plus, îşi doresc prima victorie în faţa noastră. Avem mult mai multă încredere în forţele noastre după victoria cu Montpellier şi fiecare dintre noi are un moral foarte bun pentru partidele ce urmează“, consideră interul echipei constănţene, Alexandru Csepreghi. Din fericire, în tabăra HCM-ului nu există noi probleme de efectiv după partida cu Montpellier, doar Silviu Băiceanu efectuînd în continuare şedinţele de pregătire separat de restul coechipierilor. O decizie în privinţa folosirii acestuia în meciul de mîine se va lua după antrenamentul din această seară.

Campioana României este aproape de a-l transfera pe sîrbul Miroslav Simic. În vîrstă de 33 de ani, Simic evoluează pe postul de inter stînga-centru şi provine de la liderul campionatului din Serbia, PKB. În 2006 şi 2007, Simic a fost campion al Serbiei cu Steaua Roşie Belgrad. În sezonul trecut, Simic a jucat pentru Ştiinţa Bacău. Simic a efectua deja două antrenamente cu echipa constănţeană şi ar putea fi legitimat pînă la ora partidei cu UCM Reşiţa, dar nu va avea drept de joc în Liga Campionilor.

În Grupa A a Ligii Campionilor, sîmbătă şi duminică s-au disputat alte două partide: Pick Szeged - PAOK Salonic 27-24 (15-13) şi Pevafersa Valladolid - Chekhovskie Medvedi 34-34 (17-19).

Clasament Grupa A

1. Valladolid 2 1 1 0 60-57 3

2. Szeged 2 1 1 0 59-56 3

3. Montpellier 2 1 0 1 79-57 2

4. HCM 2 1 0 1 60-59 2

5. Medvedi 2 0 2 0 66-66 2

6. Salonic 2 0 0 2 44-63 0