HCM pregăteşte un nou sezon cu trei obiective

Aşa cum i-a obişnuit pe suporteri încă de la primul titlu câştigat în 2004, HCM Constanţa nu îşi poate propune în acest sezon decât cucerirea unui nou titlu de campioană, a unei noi Cupe a României şi bineînţeles, un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor la handbal masculin. Transferul lui Ghionea va aduce, cu siguranţă, un plus pe postul de extremă, unde lupta pentru titularizare cu Toma va deveni, pe cât de interesantă, pe atât de benefică echipei. În plus, este binecunoscută şi eficienţa lui Ghionea la aruncările de la 7 m, capitol deloc de neglijat. Deşi nu reprezintă momentan un nume mare în handbalul românesc, Călin Hagiu are şansa de a progresa foarte mult într-o echipă în care joacă doar cel care este în cea mai bună formă. „Am jucat cu Toma şi cu Sadoveac şi la echipa naţională. Ne cunoaştem foarte bine şi ştim când celălalt este într-o formă mai bună. Nu vor fi probleme în acest sens“, a precizat Vali Ghionea.

ANTRENORUL ION CRĂCIUN, MULŢUMIT ŞI OPTIMIST. Cu cele mai bune extreme dreapta din România în echipă, antrenorul principal Ion Crăciun nu poate fi decât extrem de mulţumit şi optimist pentru sezonul care se apropie. „HCM va lupta şi în acest an pe trei fronturi. Constanţa s-a bătut mereu acolo sus şi nu putem face o excepţie în acest an“, a declarat Crăciun. În ceea ce priveşte grupa din Liga Campionilor, părerile sunt puţin împărţite, Ghionea fiind singurul care a mai întâlnit în carieră cele mai puternice adversare din Grupa C. „Am mai jucat în ligă împotriva actualei campioane a Poloniei şi au o formaţie cu adevărat puternică, iar în acest sezon au mai făcut câteva transferuri foarte importante. Împotriva lui Hamburg am jucat doar într-un meci amical când eram la Szeged. Părerea mea este că această grupă nu este aşa accesibilă precum pare. Vor fi partide foarte dificile. Avem şanse mari să trecem mai departe, dar trebuie să nu uităm că în această competiţie nu există echipe slabe“, este convingerea lui Ghionea. În schimb, după ce a învins Montpellier, Pick Szeged şi a fost aproape de un succes şi cu Valladolid, Alexandru Csepreghi nu se mai sperie de nimeni. „În campionat sunt tot mai multe echipe care nu au bani, în timp ce noi avem o stabilitate, astfel că se pare că vom avea un campionat mai lejer. În Europa doar de noi va depinde să încheiem chiar pe locul secund. Va conta mult cum vom pregăti fiecare joc“, spune şi Csepreghi.