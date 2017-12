Cea de-a doua parte a sezonului 2010-2011 va fi, fără îndoială, cea mai dificilă din ultimii ani pentru HCM Constanţa, campioana României la handbal masculin. Aflată în lupta petnru un nou titlu de campioană, dar şi pentru a doua calificare consecutivă între cele mai bune 16 formaţii din Liga Campionilor, HCM are nevoie de o pregătire cât mai bună până la primul meci oficial. Tehnicianul Ion Crăciun are nevoie ca handbaliştii pe care îi pregăteşte să fie cât mai bine pregătiţi fizic, iar pentru acest lucru a ales o locaţie mai puţin cunoscută jucătorilor noştri în ultimii ani: Poiana Pinului. Aflată într-una dintre cele mai frumoase zone muntoase ale Buzăului, Poiana Pinului oferă toate condiţiile de pregătire necesare pentru această perioadă. Deşi nu are la dispoziţie întreg lotul, şapte dintre componenţi fiind la Campionatul Mondial din Suedia, Ion Crăciun este mulţumit de modul în care cei aflaţi în cantonament răspund la antrenamente. „Toţi se încadrează foarte bine în antrenamentele pe care le efectuăm. Din fericire nu mai avem jucători accidentaţi. Sunt mulţumit de condiţiile găsite aici, însă nu am avut şi noroc de zăpadă. Ar fi fost bine pentru pregătire, însă bine măcar că nu mai plouă. Cei patru juniori pe care îi avem se străduiesc, ne folosim de ei şi ne ajută în special la exerciţiile pe care le facem în sală, pentru că în fiecare după-amiază mergem până la Buzău şi ne antrenăm şi în sala de sport din oraş. În ceea ce-l priveşte pe jucătorul sârb aflat în probe (n.r. - Vuk Lazovic), pot spune, momentan, doar că are un fizic puternic. Voi vedea mai multe în perioada următoare, dar este cert că avem nevoie de un pivot. Din păcate, Băiceanu probabil că va rata prima parte a returului, iar de partidele din Liga Campionilor nici nu mai încape vorbă. Sper să ne ajute măcar în ultimele etape din campionat“, a declarat antrenorul Ion Crăciun. În ultimele două zile ale cantonamentului, pe 22 şi 23 ianuarie, HCM va disputa şi două partide de pregătire, cu Petrolul Lukoil Ploieşti.