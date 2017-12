HCM, pregătită de o nouă victorie

La mai bine de 5 luni de la întâlnirea din finala Cupei României, HCM şi UCM Reşiţa se vor întâlni din nou, de această dată în etapa a 8-a a Ligii Naţionale. Sâmbătă, de la ora 18.55, HCM va încerca să păstreze tradiţia confruntărilor directe cu UCM Reşiţa, împotriva căreia a câştigat toate partidele de la Constanţa. Pauza competiţională, prilejuită de acţiunea lotului naţional, a dat posibilitatea antrenorilor şi jucătorilor constănţeni de a se reacomoda cu sistemul şi stilul de joc din sezonul trecut. „Meciul este unul foarte dificil, însă nu simţim o presiune deosebită pentru că ştim foarte bine ce avem de făcut. Indiferent de rezultatul final, campionatul nu se poate spune că este jucat. Mai sunt foarte multe etape până la final şi destule echipe care pot pune probleme. Noi am învins mereu Reşiţa, indiferent unde s-a jucat, astfel că avem acest avantaj în faţa lor. Faptul că au câştigat Cupa României la aruncările de la 7 m nu le poate oferi deloc un avantaj moral. Avem o linie de 9m mai bună decât a lor şi aici s-ar putea face diferenţa. Dacă vom face un joc bun în apărare şi vom profita de superioritatea de la 9m, atunci vom câştiga. Reşiţa are în componenţă jucători foarte buni, dar nu formează o echipă. Aceasta este marea lor problemă în ultimii ani, că nu reuşesc să fie puternici şi ca grup. Este un paradox de care noi vom profita. În plus, cu ajutorul fanilor, care mereu au umplut sala la meciurile importante, nu avem cum să nu câştigăm. Vom juca şi pentru ei, pentru că le suntem datori în acest sezon, iar la final ne vom bucura împreună“, a declarat interul dreapta, Daniel Mureşan.

Programul complet al etapei - sâmbătă: Bucovina Suceava - CSM Bucureşti (ora 11.00), Steaua - Ştiinţa Bacău (ora 17.00), Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara (ora 18.00), Dinamo Braşov - Minaur Baia Mare (ora 18.00); HCM Constanţa - UCM Reşiţa (ora 18.55 - în direct la Digisport). Vineri seară s-a disputat meciul U. Cluj - HC Odorhei 27-32 (11-14). Partida CSM Oradea - CSM Satu Mare 26-26, s-a disputat joi.

Clasament

1. HC Odorhei 8 7 0 1 261-221 14

2. UCM Reşiţa 7 6 0 1 242-206 12

3. Pandurii Tg. Jiu 7 6 0 1 211-197 12

4. Bucovina Suceava 7 5 0 2 208-180 10

5. HCM Constanţa 7 5 0 2 239-218 10

6. Universitatea Cluj 8 5 0 3 238-219 10

7. CSM Satu Mare 8 3 1 4 247-260 7

8. Minaur Baia Mare 7 3 1 3 191-216 7

9. Ştiinţa Bacău 7 3 0 4 196-192 6

10. Steaua Bucureşti 7 1 2 4 191-203 4

11. Poli Timişoara 7 2 0 5 200-213 4

12. Dinamo Braşov 7 1 1 5 198-219 3

13. CSM Bucureşti 7 1 0 6 208-235 2

14. CSM Oradea 8 0 1 7 212-257 1