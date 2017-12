HCM, pregătită de sărbătoare

Astăzi, de la ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa va fi din nou gazda unei mari sărbători a celei mai bune formaţii constănţene a ultimului deceniu. În ultima etapă a Ligii Naţionale de handbal masculin, HCM va primi, pe teren propriu, replica celor de la Dinamo Bucureşti, formaţie care a trăit la un moment dat în acest sezon chiar şi emoţiile unei posibile retrogradări. Întâlnirea de astăzi, din etapa a 26-a a LN, nu are absolut nicio miză pentru niciuna dintre combatante, HCM fiind încă din urmă cu două etape campioană, în timp ce Dinamo a profitat de retragerea din campionat a Medgidiei şi a putut avea un final de sezon mai liniştit. Va fi pentru prima oară în istoria întâlnirilor directe când rezultatul final îi va interesa mai puţin pe suporterii constănţeni, aceştia aşteptând mai degrabă ultimul fluier al sirenei pentru a-şi putea felicita favoriţii pentru cucerirea unui nou titlu naţional. Şi cum rezultatele HCM-ului din acest sezon impun un anumit respect, în acest an decernarea medaliilor şi a tricourilor de campioni va fi făcută de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu. „Este o onoare pentru noi că vom fi premiaţi de unul dintre cei mai mari handbalişti ai României. Este titlul cu numărul cinci, însă eu mi-am propus să câştig cel puţin încă cinci titluri naţionale cu HCM. Meciul cu Dinamo îl vom trata serios, nu la trecerea timpului. Vom exersa diferite scheme pentru disputele din cadrul Cupei României şi vrem să îi mulţumim şi pe suporteri printr-un meci spectaculos. Ei merită la fel de mult ca şi noi aceste medalii de campioni, care sunt, în aceeaşi măsură, şi ale lor, pentru că ne-au ajutat mult în acest sezon. Ne bucurăm că există, că ne sprijină, pentru că nu multe formaţii se pot lăuda cu o galerie ca a noastră“, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. „Cred că merităm să avem câţi mai mulţi suporteri alături de noi după sezonul pe care l-am făcut. Vrem să încheiem cu bine şi acest joc, să primim medaliile de campioni, să câştigăm şi Cupa României, iar apoi să ne putem bucura de o binemeritată vacanţă, chiar dacă va fi una scurtă, de doar zece zile pentru noi cei care suntem convocaţi şi la lotul naţional”, a spus Alexandru Csepreghi. Aflat la cel de-al şaselea titlu din carieră (cinci cu HCM şi unul cu Steaua), George Buricea spune că sentimentul este la fel de plăcut ca la început. „Bineînţeles că primul titlu nu se uită niciodată, însă faptul că am ajuns la şase medalii de campion înseamnă că nu am trecut degeaba prin handbal. Nu vreau să mă opresc aici. Mai vreau încă patru titluri cu HCM şi apoi mă voi retrage“, este dorinţa lui Buricea. Festivitatea de premiere va fi una cu totul specială şi pentru Enis Murtaza, centrul HCM-ului în vârstă de 32 de ani încheindu-şi cariera de jucător cu ocazia acestei partide. „Este pentru prima oară în istoria clubului când se organizează o festivitate de retragere a unui jucător. Va fi cu siguranţă un moment emoţionant pentru mine. Momentan nu îmi pot da seama cât de greu îmi va fi fără handbal, însă probabil a doua zi voi realiza acest lucru“, a afirmat Murtaza, unul dintre handbaliştii care au pus umărul la promovarea echipei constănţene în primul eşalon al ţării, în anul 1998.

În ultima etapă mai sunt programate meciurile - astăzi: Ştiinţa Bacău - Rom Cri Braşov (ora 17.00); mâine: Steaua - CSM Satu Mare (ora 11.00), Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj (ora 18.00), UCM Reşiţa - Bucovina Suceava (ora 18.00); duminică: Minaur Baia Mare - Poli Timişoara (ora 11.00). Ieri a avut loc partida Rom Cri Braşov - Steaua, scor 29-30, restanţă din etapa a 24-a.

500 DE TRICOURI PENTRU SUPORTERI. Conducerea HCM ţine să-şi răsplătească cum se cuvine suporterii, care au avut un rol important în obţinerea celui de-al cincilea titlu naţional. Astfel, au fost pregătite 500 de tricouri personalizate cu un mesaj care va aminti de cel de-al cincilea titlu din istoria clubului, dar şi artificii şi baloane. Intrarea va fi liberă.

Clasament:

1. HCM CONSTANŢA 23 20 2 1 747-598 42

2. UCM Reşiţa 23 17 2 4 703-597 36

3. Pandurii Tg. Jiu 23 16 1 6 654-620 33

4. Ştiinţa Bacău 23 14 4 5 713-661 32

5. Steaua Bucureşti 23 14 2 7 681-601 30

6. Bucovina Suceava 23 15 0 8 688-614 30

7. HC Odorhei 24 11 0 13 700-731 22

8. U. Cluj-Napoca 23 9 1 13 615-641 19

9. Minaur Baia Mare 23 8 1 14 602-610 17

10. CSM Satu Mare 23 6 1 16 674-741 13

11. Poli Timişoara 23 6 1 16 577-687 13

12. Dinamo Bucureşti 23 4 2 17 676-769 10

13. SCM Rom Cri Braşov 23 1 1 21 579-739 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat