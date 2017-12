HCM, pregătită pentru a doua victorie în Liga Campionilor

Handbal Club Municipal Constanţa va disputa în această seară, de la ora 19.30, la Sala Sporturilor, împotriva vicecampioanei Rusiei, Sankt Petersburg, un meci de totul sau nimic. Pentru a spera în continuare la primăvara Champions League, campioana României trebuie să învingă pe Sankt Petersburg, situaţie în care Toma şi compania vor avea prima şansă la calificare de pe locul 4. „Trebuie să dăm totul în acest meci. Avem nevoie neapărat de victorie pentru a ne spori şansele de calificare şi a spera la un nou rezultat bun peste o săptămână, în meciul retur. Va fi o partidă în care consider că diferenţa va fi făcută de apărare. Cine va reuşi să colaboreze mai bine cu poarta, cred că va câştiga meciul. Sankt Petersburg evoluează bine în atac, mai ales pe partea stângă, unde au un inter care a reuşit să se descurce în toate partidele de până acum, indiferent că a fost vorba de Ciudad Real, Croaţia Zagreb sau HG Flensburg. Sunt masivi, puternici, dar nu şi lenţi, aşa cum poate te aştepţi când ai în faţă astfel de adversari. Sunt tineri, cu o pregătire fizică bună şi se repliază destul de repede. În acest sezon trebuie să egalăm performanţa din sezonul trecut şi este un moment în care avem nevoie de rezultate pozitive. Un succes ne-ar oferi un moral foarte bun şi pentru următoarele întâlniri, cu Suceava şi cu Sankt Petersburg, ambele în deplasare. Este o nouă partidă în care avem nevoie de o susţinere din partea spectatorilor, pentru că, avându-i alături, putem să jucăm aşa cum ne dorim. Cred că merităm să fim susţinuţi deoarece suntem singura formaţie din Liga Campionilor, iar băieţii depun mereu un efort demn de apreciat“, a declarat antrenorul principal Eden Hairi. „Apărarea cred că va fi cheia jocului. Dacă vom juca bine în defensivă, vom fi eficienţi în atac, atunci nu avem cum să nu câştigăm. Este un meci care poate decide parcursul nostru în această competiţie şi vom face totul pentru victorie. Avem forţa necesară să ne calificăm din nou între cele mai bune 16 echipe şi trebuie să arătăm acest lucru“, a afirmat Alexandru Csepreghi pentru site-ul oficial al Federaţiei Europene de Handbal. Din păcate, tehnicienii constănţeni se confruntă şi cu unele probleme medicale. Grecul Riganas s-a accidentat şi nu va face parte din lot pentru cele două partide cu Sankt Petersburg, dar nici pentru cea cu Bucovina Suceva. În plus, pivotul Silviu Băiceanu a suferit o entorsă la unul din antrenamentele din această săptămână şi, chiar dacă piciorul i s-a umflat, s-a pregătit în continuare şi va evolua în meciul de azi. Acestor probleme li se adaugă Adzic, Toma şi Mureşan, care revin după acidentări şi nu sunt încă la capacitatea maximă. Celelalte două partide din Grupa D se vor disputa astfel - sâmbătă: Bosna Sarajevo - Ciudad Real (ora 20.00); duminică: SG Flensburg-Handewitt - Croaţia Zagreb (ora 16.30).

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 4 3 1 0 123-100 7

2. Flensburg 4 3 0 1 117- 94 6

3. Croaţia Zagreb 4 2 2 0 124-107 6

4. HCM Constanţa 4 1 0 3 99-121 2

5. St. Petersburg 4 1 0 3 105-128 2

6. Bosna Sarajevo 4 0 1 3 101-119 1