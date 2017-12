HCM, principala favorită la cîştigarea Cupei României

Sala Sporturilor “Transilvania“ din Sibiu găzduieşte începînd de astăzi partidele din Cupa României la handbal masculin, competiţie în care campioana Handbal Club Municipal Constanţa este marea favorită la cîştigarea trofeului. În primul joc din sferturile de finală, echipa pregătită de Zoran Kurtes întîlneşte azi, de la ora 13.00, în direct la Neptun TV, pe Pandurii Tg. Jiu, echipă ce a prins în extremis ultimul loc calificant în competiţia surprizelor. Acest lucru nu scade cu nimic dificultatea acestei partide, gorjenii dorind să-şi joace şansa şi, de ce nu, să provoace şocul acestei competiţii. “Este important să confirmăm şi în Cupa României, să nu dăm prilejul la discuţii, să nu poată spune cineva că am cîştigat campionatul cu noroc. Am cîştigat eventul şi cu HCM şi cu Steaua, însă bineînţeles că nu vreau să mă opresc aici. Orice sportiv îşi doreşte cît mai multe trofee şi vreau un nou event cu HCM“, a declarat extrema George Buricea. Accidentat în meciul cu Steaua, portarul Mihai Popescu are şanse să joace în confruntarea de azi. “Din fericire, nu a fost ruptură aşa cum credeam. Mă simt mai bine, pot juca dacă antrenorul va decide să apeleze la serviciile mele. Nu va fi un meci uşor, ei pleacă cu şansa a doua şi nu au ce pierde în această partidă. Sper să ne facem jocul, să nu-i lăsăm să devină periculoşi şi să obţinem calificarea în semifinale“, a spus Popescu. Aflat la primul sezon în tricoul HCM-ului, centrul Alexandru Csepreghi poate cîştiga al doilea trofeu din carieră după titlul cucerit în urmă cu o săptămînă. “Dacă vom cîştiga şi Cupa României, va fi un sezon excelent, exact ce mi-am dorit pentru acest an. Toate echipele au şanse mai mari sau mai mici la trofeu şi pot apărea surprize. Noi sîntem favoriţi în faţa celor din Tg. Jiu şi trebuie să ne respectăm blazonul“, a afirmat Csepreghi. Pentru întîlnirea de azi, tehnicianul Zoran Kurtes nu va conta pe Silviu Băiceanu, pivotul HCM-ului fiind menajat pentru partidele ce vor urma. În schimb, Buricea şi Adzic, alţi doi jucători ce au acuzat probleme medicale în ultima săptămînă, pot intra din primul minut. Programul celorlalte trei sferturi de finală care se vor disputa azi, la Sibiu - ora 15.00: Steaua - Ştiinţa Bacău; ora 17.00: Dinamo - Bucovina Suceava; ora 19.00: UCM Reşiţa - HC Odorhei.