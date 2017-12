HCM priveşte cu interes turneul din Israel

În perioada 2-4 septembrie se vor disputa partidele celor trei turnee de calificare pentru cele trei locuri vacante în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, ediţia 2011/2012. HCM Constanţa este direct interesată de Grupa a III-a, din care fac parte formaţiile HC Metalurg Skopje (Macedonia), FH Hafnarfjordur (Islanda), Haslum HK (Norvegia) şi Maccabi Srugo Rishon Lezion (Israel), aceasta din urmă primind, ieri, dreptul de a organiza pe teren propriu meciurile de calificare. Partidele se vor disputa în sistem final-four, Metalurg Skopje întâlnind pe Maccabi Srugo Lezion, iar Hafnarfjordur pe Haslum HK. Învinsele se vor întâlni pentru locul 3-4, iar câştigătoarele vor lupta pentru ultimul loc disponibil în Grupa C a Ligii Campionilor, unde sunt deja calificate HSV Hamburg, HCM Constanţa, Wisla Plock, Sankt Petersburg şi Cimos Koper. „Israelul nu înseamnă nimic în handbalul european şi mai mult ca sigur Metalurg va câştiga prima semifinală. În cea de-a doua merg pe mâna norvegienilor. Totuşi, cred că acest turneu va fi câştigat de Metalurg Skopje. Au o echipă bună, un antrenor cu foarte mare experienţă şi în plus se pare că au şi o situaţie financiară foarte bună. Ne-am mai întâlnit cu ei în trecut şi am şti cam la ce să ne aşteptăm“, consideră directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali.

Partidele din Grupa 1 (participă Tatran Presov, AEK Atena, RK Partizan Belgrad şi FC Porto) vor avea loc în Slovacia, la Presov, în timp ce meciurile din Grupa a 2-a (participă IK Savehof, Dinamo Minsk, aon Fivers Viena şi Besiktas JK) se vor desfăşura în Austria, la Viena).