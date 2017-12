HCM rămîne principala favorită la titlu

După un sezon în care a ratat toate obiectivele, HCM Constanţa şi-a propus o ediţie 2008-2009 plină de realizări. Obiectivele trasate la startul sezonului (eventul în România şi calificarea în semifinalele Cupei Cupelor) sînt în grafic, HCM fiind lideră în întrecerea internă la jumătatea campionatului şi fiind calificată în optimile de finală ale Cupei Cupelor. Formaţia lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic a încheiat turul cu o victorie la limită în faţa Stelei (31-30), însă succesul constănţean n-a fost pus la îndoială nici măcar de oaspeţi. “Aşteptam această revanşă în faţa Stelei, pe care am luat-o cu vîrf şi îndesat. Chiar dacă am cîştigat la un singur gol, s-a văzut clar că diferenţa de valoare a fost mult mai mare. Conform celor petrecute în teren, HCM trebuia să învingă cu şapte sau opt goluri diferenţă”, a afirmat Marcel Puşcaş, preşedinteşe AJH Constanţa şi membru în Consiliul Director. Revenit la HCM după ce începuse campionatul la Steaua, George Buricea a evoluat împotriva foştilor săi colegi şi nu dă mare preţ pe faptul că actuala sa echipă a cîştigat la un singur gol diferenţă. “Nu contează diferenţa la care ne-am impus, ci punctele. Am condus tot timpul meciului, chiar şi la şase goluri diferenţă, şi succesul nostru este meritat. Păcat că unii dintre jucătorii Stelei nu ştiu să piardă”, a afirmat Buricea, care a punctat de patru ori contra Stelei. Justeţea victoriei HCM-ului a fost apreciată inclusiv de adversari, antrenorul-jucător Bozo Rudic recunoscînd supremaţia constănţeană: “HCM a început a doua repriză mai bine şi acest lucru s-a dovedit decisiv în economia partidei. Victoria gazdelor este meritată”, a afirmat tehnicianul Stelei, care admite că Steaua a ieşit din lupta pentru titlu, în timp ce HCM rămîne principala pretendentă la cununa cu lauri: “Noi am greşit de la început, cînd am pierdut puncte importante cu Minaur, Poli Timişoara şi Lignitul Tg. Jiu. Nu mai avem şanse la titlu pentru că distanţa s-a mărit la opt puncte. Consider că HCM este principala favorită la titlu, însă nu pentru că ne-a învins pe noi. Bacăul are meciuri grele în retur, la Reşiţa, la Constanţa şi la noi, iar Reşiţa încă este în căutări după achiziţiile numeroase din vară.” Meciul de sîmbătă a fost unul special pentru Laurenţiu Toma, care a devenit tătic cu două zile înaintea partidei. “Dedic victoria soţiei şi fetiţei mele, care se simt foarte bine. De asemenea, succesul nostru a fost şi pentru minunatul public pe care l-am avut. Suporterii merită tot ce-i mai bun din partea noastră pentru că au demonstrat că sînt peste toate galeriile din România”, a afirmat Toma, care a contribuit cu cinci goluri la victoria HCM-ului. Toma nu se teme de niciuna dintre contracandidatele la titlu şi este convins că HCM va cîştiga acest campionat. “Nu ne-a fost niciodată teamă de adversarele noastre şi aştept returul pentru a le putea învinge. Singurii noştri contracandidaţi sîntem noi”, a completat Toma. La jumătatea campionatului Ligii Naţionale HCM este liderul clasamentului, cu 22 de puncte. Constănţenii devansează la golaveraj pe Ştiinţa Bacău şi cu un punct pe UCM Reşiţa.