HCM revine în fotoliul de lider

Peste 1.500 de constănţeni au luat, aseară, cu asalt, Sala Sporturilor, pentru a-i vedea la lucru pe cei care vor să scrie istorie în Liga Campionilor. Suporterii HCM-ului nu au avut ce regreta, favoriţii oferindu-le un nou succes important, de data aceasta în faţa principalei contracandidate la titlul naţional, UCM Reşiţa. În acest meci contînd pentru etapa a 5-a a Ligii Naţionale, HCM s-a impus încă o dată în faţa celor de la UCM, scor 26-20, păstrîndu-şi palmaresul pozitiv în faţa echipei reşiţene. Începutul partidei a aparţinut oaspeţilor, care au condus pînă în min. 17, uneori chiar şi cu două goluri, 4-2, 5-3 şi 6-4. Sadoveac a răsturnat situaţia pe tabelă în min. 21, scor 8-7 pentru HCM, pentru ca la pauză diferenţa să fie de două goluri în favoarea gazdelor, scor 13-11. Echilibrul s-a păstrat şi în repriza a doua, HCM reuşind să se desprindă la trei goluri în min. 39, cînd acelaşi Sadoveac, cel mai bun jucător al partidei, alături de portarul Mihai Popescu, l-a lăsat fără replică pe Damjanovic. Reşiţenii nu au cedat însă şi, pe fondul unor eliminări din tabăra constănţeană, au revenit în joc, 15-15, aceasta fiind ultima dată cînd cele două echipe s-au aflat la egalitate. HCM nu s-a putut desprinde pînă în min. 54 la mai mult de trei goluri, dar a fost mereu formaţia care a părut mult mai determinată şi motivată să obţină cele două puncte extrem de preţioase. Ultimele cinci minute ale întîlnirii au aparţinut în totalitate trupei pregătite de Zoran Kurtes, care, susţinută de acelaşi inimos public constănţean, s-a desprins decisiv pînă la 26-20, scor cu care avea să se şi încheie această partidă. Au existat şi multe momente tensionate, inerente poate la un astfel de derby, însă ele au fost promt sancţionate de cei doi arbitri, Cîrligeanu şi Bejinariu, care au acordat numai puţin de 18 eliminări temporare, iar coordonatorul Reşiţei, Cristian Fenici, a fost eliminat definitiv, în min. 48. În urma acestei victorii, HCM a revenit pe prima poziţie, avînd acum cu două puncte mai mult în clasament decît Reşiţa, Steaua şi Tg. Jiu.

Au jucat - HCM (antrenor Zoran Kurtes): Popescu (15 intervenţii, 1x7m), Stănescu (4 intervenţii, 1x7m); Sadoveac 8g (1x7m); Sabou 5g (4x7m); Dimache, Csepreghi, Toma, Schuch - cîte 2g; Pavlovic, Nicolae, Băiceanu, Adzic, Simic - cîte 1g; Buricea; Reşiţa (antrenor Aihan Omer): Damjanovic (6 intervenţii), Ionescu; Fenici 4g; Irimescu 4g (1x7m); Pîrîianu, Ciubotariu - cîte 3g; Tucanu 2g; Pasic 2g (1x7m); Butulija, Stan - cîte 1g; Pîrvan, Petrea, Rohozneanu, Vaidasigan.

Publicul a purtat HCM-ul spre victorie

“Nu pot spune că sînt cel mai bun jucător al echipei, muncesc la fel de mult ca şi ceilalţi componneţi ai lotului şi mă ajută foarte mult şi apărarea. A fost foarte dificil împotriva Reşiţei mai ales că multă lume se aştepta să facem o partidă mai puţin reuşită după victoria cu Montpellier. Am avut însă şi sprijinul acestui minunat public constănţean care este mereu alături de noi şi ne împinge practic de la spate în momentele mai grele“, a spus, la final, Mihai Popescu. Antrenorul oaspeţilor, Aihan Omer, a acceptat cu greu înfrîngerea deşi echipa sa nu a arătat că ar fi fost cu ceva superioară în acest meci. “Am început bine jocul însă pe final am cedat şi nu am putut să cîştigăm chiar dacă ne-am dorit foarte mult acest lucru“, a spus tehnicianul Reşiţei. “Omer ar face bine să se uite la el în ogradă, nu are niciun gol de la nouă metri. Se bazează doar pe realizările individuale ale lui Pîrîianu. Să spună cîte goluri de la nouă metri au dat Tucanu şi Petrea? Oricum, s-a văzut diferenţe dintre cupele europene. De aceea am învins la şase goluri“, a declarat directorul executiv de la HCM, Nurhan Ali.

Tot ieri, antrenorul echipei naţionale de handbal masculin a României, Petru Ghervan, a anunţat şi lotul pe care îl va deplasa la Cupa Panonia ce se va desfăşura la Veszprem (Ungaria). Din lotul formaţiei constănţene fac parte şase jucători de la HCM: Popescu, Stănescu, Toma, Csepreghi, Mureşan şi Sabou.

Clasament

1. HCM Constanţa 5 5 0 0 158-112 10

2. UCM Reşiţa 5 4 0 1 159-120 8

3. Steaua Bucureşti 5 4 0 1 166-127 8

4. Pandurii Tg. Jiu 5 4 0 1 138-123 8

5. Ştiinţa Bacău 5 3 0 2 168-149 6

6. CSM Satu Mare 5 3 0 2 151-146 6

7. HC Odorhei 4 3 0 1 119-118 6

8. U. Cluj 5 2 1 2 125-141 5

9. Bucovina Suceava 5 2 0 3 132-131 4

10. Poli Timişoara 5 1 0 4 122-152 2

11. CSM Medgidia 5 1 0 4 126-176 2

12. Minaur Baia Mare 5 0 1 4 112-127 1

13. Rom Cri Braşov 5 0 1 4 139-152 1

14. Dinamo Bucureşti 4 0 1 3 117-151 1