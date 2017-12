HCM s-a calificat în finala Cupei României

HCM Constanţa a făcut un nou pas important spre câştigarea Cupei României, pentru a treia oară în istoria clubului, calificându-se, ieri, în finala competiţiei. În partida disputată în Sala “Dumitru Popescu-Colibaşi“ din Braşov, HCM a învins, în semifinale, pe Steaua, cu 31-25 (16-12). În faţa echipei care cucerise ultimele trei ediţii ale competiţiei, HCM a făcut un joc exact pe cele două faze. Ca şi la meciul anterior, cu U. Cluj, jucătorii constănţeni au intrat pe teren cu tricouri pe care era imprimată o poză cu chipul fostului antrenor Zoran Kurtes, iar la începutul partidei s-a ţinut un nou moment de reculegere. Întâlnirea a debutat echilibrat, Steaua reuşind până aproape de jumătatea primei reprize să rămână în plasa campioanei României. Cu o apărare în care Băiceanu şi Adzic au făcut legea şi cu un atac în care Toma, Sadoveac şi Adzic au excelat, HCM a preluat treptat iniţiativa şi nu a mai lăsat nicio şansă steliştilor. Conduşi de pe margine de Eden Hairi şi din ceruri de Zoran Kurtes, handbaliştii constănţeni au dominat confruntarea în marea majoritate a meciului, iar pauza a consemnat un scor firesc, 16-12 pentru HCM. Nici eliminarea definitivă a lui Adzic, din min. 47, nu a adus vreo schimbare pe tabela de marcaj, HCM controlând jocul, pentru a-şi asigura în final un succes mult mai clar decât o arată scorul. Portarul Mihai Popescu şi-a făcut numărul şi în această întâlnire, înscriind în min. 59, de la 7m, dovedind că poate fi o soluţie şi într-un astfel de moment. HCM s-a impus, în final, cu 31-25, aşteptând acum marea finală de sâmbătă, de la ora 13.15 (în direct la DigiSport), în care va întâlni pe UCM Reşiţa, învingătoare, cu 30-27 (17-13), în cealaltă semifinală, cu Bucovina Suceava.

„Suntem foarte fericiţi. Am reuşit să câştigăm o partidă dificilă în drumul nostru spre trofeu. Încă de la începutul turneului ne-am gândit că avem trei finale de jucat pentru a intra în posesia Cupei României, iar două am reuşit să le câştigăm. Tot meciul cu Steaua ne-am gândit la Zoran, iar după meci i-am mulţumit cu toţii pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Mai avem încă un hop pentru a-i îndeplini ultima dorinţă. Poate că a părut o victorie lejeră, însă nu a fost deloc aşa. Partida a fost una tensionată, Steaua şi-a dorit foarte mult să câştige, însă am fost mult mai motivaţi decât ei, iar acest lucru a făcut să fim invincibili în această confruntare. La fiecare time-out Toma ne spunea că scorul este 0-0 şi că avem mult de muncit pentru victorie. Trebuie să rămânem însă cu piciorele pe pământ, să pregătim cu atenţie finala şi să jucăm cel puţin la fel de bine pentru a intra în posesia Cupei“, a declarat unul dintre cei mai buni jucători ai Constanţei în această partidă, portarul Mihai Popescu. Victoria cu Steaua a fost dedicată de handbaliştii constănţeni şi directorului executiv Nurhan Ali care astăzi împlineşte 54 de ani.

Au jucat - HCM (antrenor Eden Hairi): Popescu (10 intervenţii, 1 gol din 7m), Stănescu; Toma 6g (2x7m), Sadoveac 5g (1x7m), Csepreghi şi Adzic - câte 4g; Sabou şi Mureşan - câte 3g; Dimache şi Buricea - câte 2g; Schuch 1g, Băiceanu, Nicolae; Steaua (antrenor: Constantin Cazacu): Laufceac (7 intervenţii), Cenuşă (6 intervenţii, 2x7m); Săulescu 6g (5x7m), Vujadinovic şi Cian - câte 4g, Georgescu 3g, Stavrositu şi Rudic - câte 2g; I. Stamate, Dinescu şi Novanc - câte 1g, Constantin 1g (1x7m), Savenco.

FOTO: Radu POPA (Braşov)