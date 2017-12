HCM s-a reunit în efectiv redus

După aproape două luni de vacanţă, campioana României la handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa, s-a reunit sâmbătă, la Hotelul “Flora“ din staţiunea Mamaia. Au fost prezenţi doar 13 jucători, însă printre aceştia s-au regăsit şi trei dintre achiziţiile din această pauză competiţională: Marius Stavrositu, Nikolaos Riganas şi Chike Osita Onyejekwe. „Mă bucur că revin la Constanţa. Sper ca prin evoluţiile mele să mă fac din nou iubit de spectatori“, spus Stavrositu. „Mă bucur că am ajuns la HCM. Este un pas important în cariera mea. HCM este o echipă foarte bună. A arătat acest lucru în sezonul trecut al Ligii Campionilor şi am venit aici să câştig campionatul şi Cupa României, iar în Europa să ating o fază superioară“, au fost primele cuvinte ale lui Nikolaos Riganas, jucător transferat în această vară de la fosta adversară a constănţenilor în LC, PAOK Salonic. Pentru Csike Onyejekwe, transferul la HCM este una dintre marile dorinţe care i s-au îndeplinit. „Orice jucător cred că visează să ajungă la campioana ţării. Mă bucur că evoluţiile mele de la Bacău m-au propus la HCM şi am acum posibilitatea de a evolua la cel mai înalt nivel şi în Liga Campionilor. Îmi doresc să devin campion şi să câştig tot ceea ce se poate cu noua mea echipă. Cred că, dacă voi juca bine, voi atrage din nou şi atenţia selecţionerului“, consideră Onyejekwe.

De la prima întâlnire a echipei nu a lipsit nici posibilul viitor antrenor principal al HCM-ului, sârbul Jovica Cvetkovic, care a venit însoţit de fiul său, Vuk, jucător de fotbal în liga a treia italiană, la Venezia. „Suntem încă în tratative cu Cvetkovic.Nu este nimic semnat. Mai sunt de pus la punct unele aspecte şi dacă ne vom înţelege contractul va fi pe minimum doi ani“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Jovica Cvetkovic are 50 ani (născut pe 18 septembrie 1959), iar ca jucător s-a clasat, împreună cu naţionala Iugoslaviei, pe locul 6 la JO de la Moscova, din 1980. Tot ca jucător, Cvetkovic a jucat pentru Steaua Roşie Belgrad, Metaloplastika Sabac (ambele Serbia), Minden (Germania), Bidasoa Irun şi Cantabria Santander (Spania). Ca antrenor, a pregătit reprezentativa Serbiei la ultima ediţie a Campioantului Mondial (n.r - Croaţia 2009), unde s-a clasat pe locul 8.

Primul antrenament al formaţiei constănţene pentru noul sezon este programat astăzi, de la ora 18.00, pe stadionul de rugby “Mihai Naca“, când este aşteptat să ajungă şi sârbul Vladica Stojanovic. Iată şi jucătorii prezenţi la reunirea de sâmbătă: Stănescu, Şelaru, Stere - portari; Nicolae, Riganas, Toma, Stavrositu, Dimache, Băiceanu, Mocanu, Buricea, Onyejekwe, Enescu. În ceea ce-i priveşte pe Csepreghi, Sabou, Popescu, Sadoveac şi Mureşan, ei au primit câteva zile în plus de vacanţă, pentru că au participat şi la acţiunea lotului naţional, care s-a calificat la CM din 2011. Adzic şi Schuch se vor alătura lotului azi.