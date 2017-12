HCM scrie istorie în handbalul românesc

Handbal Club Municipal şi-a continuat hegemonia în handbalul masculin românesc, ajungând la 13 trofee cucerite în ultimii nouă ani pe plan intern: şapte titluri de campioană a României (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 şi 2012), patru Cupe ale României (2005, 2006, 2011 şi 2012) şi două Supercupe ale României (în 2007 şi 2011)!!! O performanţă cu care, probabil, foarte puţine formaţii se pot mândri chiar şi în Europa.

Proiectul început în urmă cu aproximativ un deceniu s-a dezvoltat an de an, iar acum, în 2012, HCM Constanţa a devenit de departe cea mai puternică grupare din handbalul masculin românesc şi un brand în Europa. Succesul de joi seară, de la Baia Mare, cu Ştiinţa Bacău, 30-25 în finala Cupei României, a venit firesc, după un sezon perfect pe plan intern, în care HCM a cucerit campionatul după o serie impresionantă de 25 de victorii şi un singur rezultat de egalitate!

BUCURIA VICTORIEI. “Competiţia surprizelor” nu putea aduce... surpriza, diferenţa de valoare între HCM şi restul echipelor fiind mult, mult prea evidentă pentru toţi cei prezenţi în Sala “Lascăr Pană”. „Este meritul jucătorilor că şi-au arătat valoarea şi în aceste trei partide. Sunt la HCM de pe 15 noiembrie şi mă bucur că am reuşit să creez o familie şi să pot scoate în evidenţă jocul echipei şi nu calităţile individuale pe care toată lumea le cunoştea. Imediat după meci, exceptându-i pe cei care vor merge la lot, s-a intrat în vacanţă. A fost un sezon foarte greu“, a declarat antrenorul Constantin Ştefan. Căpitanul Laurenţiu Toma este unul dintre cei care se identifică cu istoria HCM-ului, fiind la Constanţa încă din 1999, imediat după ce devenise campion naţional de juniori. „A fost un meci extraordinar de obositor, dar mă bucur că am reuşit să ţinem piept unei echipe băcăuane care în acest meci s-a luptat extraordinar şi a dorit să câştige. Am demonstrat încă o dată că suntem o echipă valoroasă şi am câştigat a patra Cupă a României. Ambiţiile noastre sunt mari şi sunt convins că vom face în continuare o figură frumoasă“, a declarat Toma, unul din cei mai buni jucători ai finalei, cu nouă goluri marcate. Desemnat cel mai bun portar al turneului, Ionuţ Rudi Stănescu consideră că echilibrul meciului a făcut ca succesul final să fie şi mai dulce. „Cu cât victoria este mai muncită şi mai grea, cu atât este mai frumoasă. Probabil că dacă am fi câştigat la o diferenţă mult mai mare nu ar fi fost la fel de emoţionant. O seară mare pentru noi şi ne bucurăm că am reuşit eventul şi în acest an. Este munca noastră de un an de zile care s-a concretizat. Recordmanul de trofee din lotul HCM-ului, George Buricea (n.r. - de opt ori campion al României şi de cinci ori câştigător al Cupei României), ştie de ce Cupa României reprezintă un trofeu aparte. „De obicei, în timpul campionatului poţi să fii campion cu două,trei sau cinci etape înainte de final şi poate nu este atât de mare fericirea. În schimb, la finala cupei este un singur meci pe care îl câştigi şi fericirea este maximă. Ne-am dorit foarte mult acest event“, a spus extrema stângă a HCM-ului.