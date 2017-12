HCM scrie istorie în handbalul românesc

Ce nu au reuşit Steaua, CFR Cluj sau Unirea Urziceni la fotbal, a reuşit HCM Constanţa în handbalul masculin. Campioana României a obţinut sâmbătă seară, la Buzău, biletele pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor în urma succesului, cu 34-23, împotriva campioanei Greciei, PAOK Salonic. HCM a devenit prima formaţie din România care se califică între cele mai bune 16 formaţii ale continentului, performanţă realizată în urma unor rezultate de excepţie obţinute în Grupa A a Ligii Campionilor, cu Montpellier, Pick Szeged, Valladolid şi chiar PAOK Salonic. Aproximativ 1.700 de suporteri au ţinut să fie prezenţi în Sala “Romeo Iamandi“ din Buzău pentru a încuraja formaţia constănţeană şi a sărbători la final o splendidă calificare. Partida cu PAOK a început echilibrat, grecii conducând cu 6-4 în min. 15, situaţie care l-a determinat pe Zoran Kurtes să solicite time-out. HCM şi-a revenit rapid, a egalat, iar Mihai Popescu ne-a readus în avantaj cu o torpilă de la aproximativ 10 m care i-a îndoit palmele lui Gourgoumis. Sala a erupt la reuşita portarului nostru, iar HCM a început să domine, încet, dar sigur, ambiţioasa formaţie elenă. Intervenţiile din nou miraculoase ale lui Popescu, dar şi excelentul joc colectiv au dus diferenţa la pauză la 14-9 pentru HCM. Echipa lui Stylianos Seirekidis “a trăit” până la 20-17 pentru HCM, iar din acest moment nu a mai fost decât o singură formaţie pe teren. “Il Capitano“ Laurenţiu Toma a fost din nou la înălţime, reuşind 13 goluri din 14 aruncări la poartă!!! Stănescu nu s-a lăsat nici el mai prejos, închizând poarta minute în şir, Sadoveac a arătat de ce este un component de bază al Naţionalei, Dimache şi-a continuat pasa bună prin care trece, în timp ce Băiceanu aduce spaima pe semicercul advers de fiecare dată când mingea ajunge la el. Diferenţa pe tabelă a crescut treptat, iar lui Sabou, cel care deschisese scorul, i-a revenit onoarea să închidă tabela la 34-23 şi să declanşeze fiesta în tabăra noastră. În urma acestui succes, HCM a devenit cea de-a 14-a formaţie calificată în optimile de finală, ultimele două necunoscute fiind în Grupele B şi C. Au jucat - HCM: Popescu (12 intervenţii, 1 gol), Stănescu (10 intervenţii), Toma 13g (4x7m), Sadoveac 4g, Sabou şi Buricea - câte 3g, Dimache, Băiceanu, Pavlovic şi Mureşan - 2g, Schuch şi Adzic - câte 1g, Nicolae, Csepreghi, Vukovic, Simic; PAOK: Gourgoumis (8 intervenţii), Markovic şi Evangelidis - câte 6g, Tsakiris 4g, Sevastidis 2g, Palaskas 2g (1x7m), Saoulidis, Petridis şi Riganas - câte 1g, Naoumidis. Tot sâmbătă, în Grupa A, s-a mai disputat meciul Pevafersa Valladolid - Pick Szeged, scor 35-35. Partida Chekhovskie Medvedi - Montpellier, scor 27-28, s-a disputat pe 25 februarie.

RIGANAS, NOUA ŢINTĂ A HCM-ULUI. Dacă PAOK Salonic va primi meciurile din fazele următoare ale competiţie la televizor, unul dintre handbaliştii acestei formaţii ar putea să continue în Liga Campionilor. Interul dreapta Nikolaos Riganas, în vârstă de 26 ani este dorit de HCM şi dacă cele două părţi se vor înţelege internaţionalul grec îşi poate continua visul de a juca în cea mai importantă competiţie. „Riganas este un jucător pe care l-am urmărit în mai multe meciuri şi vrem să îl aducem la Constanţa. Sâmbătă a jucat mai slab, însă, din câte am înţeles, a fost şi foarte obosit pentru că au făcut peste nouă ore pe drum. Sper să îl convingem să vină la HCM“, a spus directorul executiv Nurhan Ali.

DECLARAŢII LA FINAL. „Suntem prima echipă calificată din România în această fază şi este foarte important pentru handbalul românesc să nu fim şi ultima. Toată echipa a contribuit la această calificare. Am dovedit că suntem o echipă, nu jucăm ca nişte vedete. Dacă vom face în optimi un meci foarte bun şi ne vom mobiliza, va fi foarte greu să pierdem la Buzău“, a spus George Buricea. „Pentru mine este o senzaţie unică. În vara anului trecut terminasem un campionat greu cu Dinamo, treceam prin momente dificile din cauza problemelor financiare de la club şi dacă cineva îmi spunea că voi trăi acum aceste momente, nu aş fi crezut. Mulţumesc încă odată celor de la HCM pentru încrederea pe care au avut-o în mine. Indiferent de adversarul pe care îl vom întâlni ne vom juca şansa şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a reprezenta în continuare cu succes handbalul românesc“, a declarat Alexandru Dimache. „Cred că suntem aproape de a atinge un nivel maxim al performanţei. Am scris într-adevăr o pagină de istorie. Vom dori să depăşim şi această fază a competiţiei“, spune şi antrenorul secund Eden Hairi. „Suntem fericiţi că am reuşit să trecem de această fază şi să-i mulţumim pe suporteri, pe constănţeni. Mă bucur că HCM este prima echipă care face istorie. Cu puţină şansă poate că vom scrie din nou istorie în optimi. Trebuie să profităm de fiecare şansă pe care o vom avea. Secretul nostru? Suntem o familie, uniţi, ne respectăm şi intrăm pe teren cu sufletul“, a afirmat Laurenţiu Toma. „Am avut o săptămână extraordinar de grea, dar cu obiective realizate. Sunt fericit şi mulţumit pentru ce am obţinut şi mulţumesc primarului Radu Mazăre şi preşedintelului Nicuşor Constantinescu pentru că fără sprijinul lor această echipă nu ar fi putut să ajungă niciodată la acest nivel. Cred că reţeta acestei performanţe este că am reuşit să păstrăm la echipă jucătorii mai în vârstă, cu experienţă şi pe lângă aceştia am putut implementa câteva soluţii de viitor, precum Csepreghi, Mureşan sau Sadoveac. Prin transferurile făcute, HCM a ştiut să îşi formeze atât un prim şapte cât şi o bancă de rezerve cu handbalişti capabili de a înlocui cu succes orice jucător. Indiferent de adversarul pe care-l vom întâlni, cu siguranţă acesta va avea un buget de cinci-şase ori mai mare decât al nostru. Dacă ar fi să cădem de pe un cal frumus, atunci mi-aş fi dori să întâlnim pe Ciudad Real“, a fost concluzia directorului executiv Nurhan Ali. „Sunt fericit că am depăşit acest prag al Ligii Campionilor. Suntem între cele mai bune 16 formaţii din lume şi trebuie să fim mândri că această luptă care a durat nouă ani şi va mai dura este meritul constănţenilor. Am reuşit să învingem echipe cu bugete mult mai mari şi am salvat onoarea handbalului masculin românesc. Când ajungi între primele 16 echipe ai şansa de a câştiga sau pierde orice partidă. Nu mai contează adversarul. Eşti la acelaşi nivel când reuşeşti să învingi Montpellier, Pick Szeged sau să faci egal cu Valladolid“, consideră preşedintele clubului constănţean, Nicuşor Constantinescu.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 9 8 0 1 300-229 16

2. Medvedi 9 5 2 2 298-260 12

3. Valladolid 9 4 3 2 271-249 11

4. HCM 9 4 1 4 260-266 9

-------------------------------------------------

5. Szeged 9 1 2 6 252-282 4

6. Salonic 9 1 0 8 214-309 2