HCM se pregăteşte în efectiv redus

Urmele înfrîngerii din Spania sînt departe de a fi uitate de HCM Constanţa. Pe lîngă dezamăgirea rezultatului, conducerea tehnică are şi un alt motiv de îngrijorare: accidentările. Echipa noastră se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, antrenorul Zoran Kurtes avînd ieri la pregătire un efectiv redus. Toma şi Csepreghi au probleme la inghinali, iar ziua de ieri au petrecut-o la centrul de recuperare de la Iaki, în timp ce Stănescu acuză dureri la spate şi nu a participat, de asemenea, la antrenament. Nu în ultimul rînd, Adzic şi Hejtmanek se resimt şi ei după contactele cu spaniolii şi au efectuat doar o mică parte din şedinţa de pregătire. În rest, o atmosferă tristă, una apăsătoare, peste care jucătorii nu vor trece prea uşor. “Nu putem uita această înfrîngere, nu ştiu dacă o vom putea uita vreodată. Am pierdut în faţa unei echipe mai bune, însă diferenţa de scor este cea care deranjează. Handbalul din Spania este clar superior celui românesc, nu ne putem compara cu ei, însă nu asta este diferenţa dintre Spania şi România. Au fost şi ajutaţi de arbitri la unele faze, pentru că altfel nu ne-ar fi învins la 15 goluri. Acum, şansele de calificare sînt aproape de zero iar pentru retur ne rămîne să încercăm să ştergem măcar o parte din impresia proastă lăsată în Spania. Ar conta pentru moralul nostru, mai ales că următoarea partidă va fi în campionat cu Dinamo, un meci ce poate decide definitiv titlul de campioană“, a declarat Silviu Băiceanu, jucător ce a înscris două goluri în poarta lui Sierra. Antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi, este la fel de abătut după această înfrîngere, una pe care o cataloghează drept ruşinoasă: “Chiar dacă atmosfera nu este una bună, nu ar putea să fie aşa, se simte o schimbare de atitudine. Este o înfrîngere ruşinoasă, care ne-a marcat. La valoarea celor de la Valladolid, cred că oricum ne-ar fi învins, însă au fost ajutaţi şi de arbitri. Nu am înţeles de ce i-au ajutat... au poate că înţeleg, gîndindu-mă că Juan Pastor cunoştea deja echipa noastră. Ştia că în 2006 a fost aproape de un eşec la Constanţa, ştia că HCM este o echipă redutabilă. Chiar dacă, de atunci, componenţa loturilor s-a schimbat, raportul de forţe s-a păstrat. Valladolid are jucători de mare valoare, care au făcut diferenţa şi a ieşit la rampă şi acest Perales... Speram la calificare înaintea acestei prime manşe, însă dacă te duci cu gîndul să limitezi diferenţa de scor, din start este o abordare greşită. Poate că unii dintre noi nu au crezut că pot face o figură frumoasă. Dacă ne-am fi calificat, cu siguranţă misiunea noastră ar fi fost mult mai uşoară, Valladolid fiind poate cea mai bună echipă rămasă în competiţie“. Partida retur dintre HCM şi Pevafersa Valladolid va avea loc duminică, în Sala Sporturilor, de la ora 11.00.