HCM şi CSM, în plutonul fruntaş

Ambele formaţii dobrogene din Liga Naţională masculină de handbal, HCM Constanţa şi CSM Medgidia, se regăsesc în plutonul fruntaş. Patru echipe sînt în fruntea clasamentului, cu cîte şase puncte, printre ele regăsindu-se şi formaţiile lui Eden Hairi şi Ion Crăciun. Actuala ediţie a Ligii Naţionale se anunţă mai echilibrată ca oricînd. Toate cele 14 echipe au punctat după patru runde, însă niciuna nu are număr maxim de puncte. “Este, într-adevăr, cel mai echilibrat campionat din ultimii ani. Fiecare echipă a căutat să se întărească prin achiziţionarea de jucători puternici. Inclusiv nou-promovatele U. Cluj şi CS Piteşti au investit masiv. Loturile echipelor au devenit sensibil egale şi nu mai există partide cu favorite certe. Din păcate, consider că nivelul jocului nu a crescut, ba, din contră, a scăzut”, a declarat antrenorul CSM-ului, Ion Crăciun. Învingătoare miercuri pe terenul lui CSM Oradea, formaţia din Medgidia a ajuns la trei succese consecutive şi se poate menţine la vîrf dacă va cîştiga sîmbătă, cînd la Medgidia, de la ora 11.00, soseşte una dintre pretendentele la titlu, UCM Reşiţa. După aproape doi ani în care şi-a “aliniat” adversarele în Sala “Lascăr Pană”, Minaur Baia Mare şi-a întrerupt invincibilitatea în faţa propriilor suporteri. Performera este HC Odorhei, care s-a impus fără emoţii în Maramureş (28-24). Ultima echipă care cîştigase la Baia Mare era HCM Constanţa, pe 11 noiembrie 2006 (26-23). HCM este liderul la zi al Ligii Naţionale, devansîndu-le, la golaveraj, pe Ştiinţa Bacău, HC Odorhei şi CSM Medgidia. Miercuri, constănţenii s-au impus la Suceava, acolo unde puţine echipe au triumfat în ultimele două sezoane. HCM are mari şanse să-şi păstreze prima poziţie şi după etapa din weekend, pentru că la Constanţa va sosi nou-promovata CS H&V Piteşti (sîmbătă, ora 19.00, Sala Sporturilor).